TRAMP LIKUJE POSLE UDARA NA IRAN: Juče smo imali spektakularan vojni uspeh

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da su američki udari na iranska nuklearna postrojenja prethodne noći "uzeli bombu iz ruku Irana".

Foto: EPA/YURI GRIPAS

- Juče smo imali spektakularan vojni uspeh, izuzevši im 'bombu' direktno iz ruku (a oni bi je iskoristili kad bi mogli!) - napisao je Tramp na mreži TruthSocial, prenosi Tajms of Izrael.

Tramp je u objavi pomenuo republikanskog kongresmena Tomasa Masija, koji je kritikovao napad na Iran, tvrdeći da će to dovesti do uvlačenja Sjedinjenih Američkih Državama u još jedan rat na Bliskom istoku, navodeći da on nije deo MAGA, "Učinimo Ameriku ponovo velikom".

- Kongresmen Tomas Masi iz Kentakija nije MAGA, iako voli da kaže da jeste. Zapravo, MAGA ga ne želi, ne poznaje ga i ne poštuje ga - napisao je Tramp.

(Tanjug)