NETANJAHU O ATENTATU NA HAMNEIA: Ubistvo iranskog vođe bi okončalo, a ne eskaliralo sukob

IZRAELSKI premijer Benjamin Netanjahu izjavio je danas da bi likvidacija iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija ''okončala, a ne eskalirala'', tekući sukob između Izraela i Irana.

Foto: Amir Cohen/Pool Photo via AP

- To neće eskalirati sukob, već će ga okončati - rekao je Netanjahu u intervjuu za ABC, komentarišući izveštaje medija da je američki predsednik Donald Tramp odbacio izraelski plan za ubistvo vrhovnog vođe Irana, zbog zabrinutosti da bi to dovelo do eskalacije sukoba.

- Imali smo pola veka sukoba koje širi ovaj režim koji teroriše sve na Bliskom istoku, bombardovao je naftna polja kompanije Aramko u Saudijskoj Arabiji, širi terorizam, subverziju i sabotažu svuda. 'Večiti rat' je ono što Iran želi, a oni nas dovode na ivicu nuklearnog rata. U stvari, ono što Izrael radi jeste da sprečava ovo, okončava ovu agresiju, a to možemo učiniti samo suprotstavljajući se silama zla - kazao je Netanjahu.

Na pitanje da li će Izrael zaista ciljati vrhovnog vođu Irana, Netanjahu je rekao da Izrael "radi ono što treba da radi".

- Neću ulaziti u detalje, ali ciljali smo njihove vrhunske nuklearne naučnike. To je u osnovi Hitlerov nuklearni tim - rekao je Netanjahu.

Dodao je da je u interesu Amerike da podrži Izrael u njegovim nastojanjima da eliminiše iranski nuklearni program.

- Danas je Tel Aviv. Sutra je Njujork. Gledajte, razumem 'Amerika na prvom mestu'. Ne razumem 'Amerika je mrtva'. To je ono što ovi ljudi žele. Oni skandiraju 'smrt Americi'. Dakle, radimo nešto što je u službi čovečanstva, i to je bitka dobra protiv zla. Amerika je stajala, stoji i treba da stoji uz dobro. To je ono što predsednik Tramp radi, i ja duboko cenim njegovu podršku - istakao je Netanjahu.

Izraelski premijer je odbacio izveštaj Volstrit džurnala, koji je ranije danas javio pozivajući se na doplomatske izvore, da je Iran signalizirao partnerima da želi da okonča neprijateljstva, i nastavi pregovore o svom nuklearnom programu.

- Nisam iznenađen. Mislim, oni žele da nastave sa ovim lažnim razgovorima u kojima lažu, varaju, zavlače Sjedinjene Američke Države. I, znate, imamo veoma čvrste obaveštajne podatke o tome. Oni žele da nastave da grade svoje nuklearno oružje i svoj masovni arsenal balističkih raketa, koje ispaljuju na naš narod. Žele da nastave da stvaraju dve egzistencijalne pretnje protiv Izraela dok razgovaraju. To se neće desiti - rekao je Netanjahu.

On je istakao ''da se Izrael bori i protiv američkog neprijatelja''.

Izrael je u ranim jutarnjim satima 13. juna napao vojne i nuklearne mete u Iranu, uz obrazloženje da je to način da se ta zemlja spreči da dođe u posed nuklearnog oružja, a Iran je uzvratio vazdušnim udarima na Izrael.



(Tanjug)

