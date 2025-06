PATRIJARH moskovski i čitave Rusije Kiril izjavio je da njega ne mogu da uplaše avioni NATO-a. On je tako prokomentarisao to što su u susret avionu u kom se nedavno nalazio na putu ka Kalinjingradu poslati lovci Alijanse.

Foto AP

- Reći ću jednostavnu stvar: leti patrijarh putničkim avionom. Zašto se šalju njemu u susret lovci NATO-a? Kakvu opasnost može da predstavlja patrijarh koji ide svojoj pastvi? I odjednom se pojavljuje F-16, užasna mašina NATO-a i sve se približava avionu u kom je patrijarh. To je pitanje za zapadne političare: Zbog čega to radite? Patrijarha uplašiti nećete - to je sigurno - rekao je patrijarh u razgovoru sa sveštenstvom Kalinjingradske mitropolije.

Prema njegovim rečima, tako nešto može da izazove sukob i žrtve.

- To znači dalje produbljivanje sukoba između Istoka i Zapada. Postoje i takve snage na Zapadu. Ali, Ali ne smemo slediti primer ratnih huškača, već da idemo svojim civilizovanim putem koji je privlačan mnogima u svetu, verujte mi. To je poseban put civilizacijskog razvoja - rekao je on.

(Sputnjik)

