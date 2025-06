ZELENSKI ZAKUKAO: Putin želi da obnovi moć Sovjetskog Saveza

PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da ruski predsednik Vladimir Putin teži da obnovi moć Saveza Sovjetskih Socijalističkih Republika, tako da ne želi da okonča rat u Ukrajini.

Foto Tanjug/AP

- Putin želi da povrati moć Sovjetskog Saveza. To je nemoguće, ali nisam siguran da postoje ljudi koji su u stanju da mu to objasne i da će on to učiniti. I siguran sam da bi to uradio, da bi postigao svoj cilj, mora to da postigne pre svega sa Ukrajinom, preko Ukrajine, jer je Ukrajina najveća u Sovjetskom Savezu posle Rusije. To je za njega strateški cilj i veoma mu je važno da to uradi, a on ne želi da okonča rat, posebno zato što partneri počinju da daju slabe signale - rekao je Zelenski u intervjuu za ABC njuz, prenosi Ukrinform.

Zelenski je, komentarišući izjavu američkog predsednika Donalda Trampa, da Putin zapravo želi mir, rekao da je to Trampovo "lično mišljenje".

- Ne znam da li je predsednik (Tramp) spreman da prihvati moj stav. Putin ne želi da ga okonča. To je nemoguće. U njegovoj glavi, okončanje rata bez poraza Ukrajine je za njega poraz. Mi mnogo bolje razumemo mentalitet Rusa nego Sjedinjene Američke Države. Mi smo susedi sa njima, ovo je dugogodišnje susedstvo. Ovo je drugačije susedstvo, uključujući i ratove. Mi ih razumemo... i znam da Putin ne želi da okonča rat - kazao je Zelenski.

Dodao je da će ruska strana biti veoma pragmatična u vezi sa okončanjem rata u Ukrajini.

- Ako se na njih bude vršio jak pritisak, oni će ga okončati. ​​Pitanje je koliko će im vremena trebati da okončaju ovaj rat, a onda će se pojaviti drugo pitanje, o kome sam takođe mnogo puta govorio predsedniku Trampu. Postaviće se pitanje bezbednosnih garancija, jer ako su bezbednosne garancije slabe, ja jednostavno kažem kako će biti, mi jednostavno znamo Ruse. A ako su to jake garancije, mir će biti dug. Ako su garancije slabe, to će biti pauza - zaključio je Zelenski.

Zelenski je rekao da je veoma važno da svet shvati da pritisak, pre svega sankcije na naftu i na one koji i dalje trguju sa Rusijom, može primorati Rusiju da okonča rat koji je pokrenula protiv Ukrajine.

- Kao predsednik, branim istinu o svojoj zemlji. Ponekad to možda ne zvuči kao nešto veoma važno u inostranstvu, ali za nas u ovom trenutku jeste veoma važno. Nije 100.000, već 90.000 je poginulo, sada govorim uslovno. Nije doletelo 20 raketa, već 420. Samo za ove tri godine je poginulo 631 dete, i to ne 100 dece sa obe strane. Za neke su te stvari veoma opšte, ali za mene su veoma važne - naglasio je Zelenski.



(Tanjug)

BONUS VIDEO: