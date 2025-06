PUNKTOVI SA HRANOM POSTALI RATIŠTE: U Gazu dnevno ulazi 600 kutija, a potrebno 600 kamiona humanitarne pomoći

HUMANITARNA kriza u uzavrelom Pojasu Gaze na pragu je katastrofe. Na desetine gladnih Palestinaca izgubilo je živote minulih dana dok su pokušavali da dođu do parčeta hleba u punktu nedavno formirane Humanitarne organizacije za Gazu (GHF). Ova asocijacija, koju podržavaju Izrael i SAD, juče je privremeno zatvorila centar i stopirala distribuciju pomoći posle trodnevnih smrtonosnih incidenata.

Foto: Tanjug/AP photo

Po podacima palestinske militantne grupe Hamas, u blizini distribucionih centara u Rafi, tokom tri dana, poginuo je najmanje 61 čovek, dok je više od 290 ljudi ranjeno. Hamas tvrdi da su izraelski vojnici otvorili vatru na Palestince koji su, navodno, skrenuli sa odobrenih ruta. Izraelska vojska (IDF), nasuprot, ističe da su incidenti "posledica dezorijentacije među civilima". Portparol IDF je upozorio Palestince da izbegavaju putovanje ka punktovima, jer se ta područja smatraju aktivnim borbenim zonama.

Humanitarna organizacija za Gazu, koja je, inače, osnovana krajem maja kako bi se, u načelu, uhvatila u koštac sa problemom gladi u palestinskoj enklavi bez učešća Hamasa, objavila je da će mesta za distribuciju biti zatvorena u sredu zbog logističkih priprema. Odluku su doneli kako bi se, ističu, bolje nosili sa ogromnim brojem ljudi, uz pomoć IDF.

- U toku su intenzivni pregovori sa IDF kako bi se kreirale bezbednije pešačke rute ka centrima, pojačalo prisustvo i obuka izraelskih snaga u zonama blizu punktova, izradila jasnija uputstva za civile i proširila distribucija pomoći ka severnoj Gazi, gde su potrebe najizraženije - navodi se u saopštenju GHF.

Koliko je situacija u enklavi uznemirujuća pokazuje podatak da većina palestinskog stanovništva, posebno u južnoj i centralnoj Gazi, mora da pešači kilometrima kroz opasne zone kako bi došla do kutija sa osnovnim namirnicama, dok su javne kuhinje i kuvanje otežani zbog nestašice goriva.

Portparol Unicefa u Gazi Džejms Elder kritikovao je GHF, ocenivši da ta grupa predstavlja "privid pružanja pomoći".

- Ljudi su pešačili 15 do 20 kilometara kako bi došli po pomoć. Video sam tinejdžere u suzama, kroz prozor automobila jasno sam uočio njihova rebra. Oni tvrde da ljudima dele pomoć, a to nije ni blizu dovoljnih količina. Govorimo o nekolicini lokacija za distribuciju, dok ih je tokom primirja bilo 400 - istakao je on.

Elder je, takođe, napomenuo da su verodostojne organizacije i dalje onemogućene da distribuiraju pomoć u enklavu.

- To je ono što zaista nedostaje - velike organizacije koje bi trebalo da isporučuju 500 do 600 kamiona na dan. Umesto toga, govorimo o 500 do 600 kutija koje se dnevno dele pojedincima - istakao je on.

Zalihe krvi u bolnicama na izmaku DOKTOR Marvan Šafik el Hams koji vodi poljske bolnice u Pojasu Gaze upozorio je da situacija u medicinskim ustanovama u palestinskoj enklavi postaje sve gora. - Prvo smo imali prostora za 25 kreveta. Sada imamo 42 pacijenta hospitalizovana na odeljenju intenzivne nege u medicinskom kompleksu Naser. Potrebna im je krv, a mi ne možemo da je nađemo. Naše zalihe se iscrpljuju - istakao je on za Bi-Bi-Si. Svetska zdravstvena organizacija upozorila je nedavno da je Gazi potrebno najmanje 4.500 jedinica krvi mesečno da bi zadovoljila hitne potrebe.

Predsednica Međunarodnog komiteta Crvenog krsta Mirjana Špoljarić ocenila je da je Gaza postala "gora od pakla na Zemlji".

- Države ne čine dovoljno da okončaju rat i patnju Palestinaca i oslobode izraelske taoce. Palestincima je oduzeto ljudsko dostojanstvo. Ono što se dešava u Gazi prevazilazi svaki prihvatljivi pravni, moralni i humani standard.

Koordinator vladinih aktivnosti na teritorijama Ministarstva odbrane Izraela, objavio je da je u Pojas Gaze u utorak ušlo 157 kamiona humanitarne pomoći sa brašnom i namirnicama. Neki od njih su prevezeni na nova mesta za distribuciju kojima upravlja Humanitarna fondacija Gaze, preneo je "Tajms of Izrael".

Stanovnici Gaze upozoravaju da u enklavi nema bezbednog mesta.

- Preselili smo sa severa u grad Gazu, jer su nam rekli da je tamo bezbednije. Čak su i oni koji su spavali u šatorima bili izloženi opasnosti u svakom trenutku. Svakodnevno umiremo od gladi, bombarduju nas. Naša deca su postala kao skeleti - kaže Palestinac Mahran Hodr, za Rojters.

Nova rezolucija u SB UN ZBOG pogoršanja humanitarne krize u Gazi, deset država članica Saveta bezbednosti UN zatražilo je glasanje o rezoluciji koja poziva na trenutni, bezuslovni i trajni prekid vatre u enklavi, oslobađanje talaca i ukidanje svih prepreka za ulazak humanitarne pomoći. Poslednji put, zemlje članice su se o ovoj temi izjašnjavale u novembru, kada su SAD blokirale nacrt rezolucije koja je pozivala na okončanje sukoba.