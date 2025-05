RUSKA “STRATEGIJA TROSTRUKOG GUŠENJA” Britanski Telegraf: Miks dronova, kopnenih napada i bombi razara linije odbrane!

PREMA izveštaju britanskog lista The Telegraph objavljenom 23. maja 2025. godine, ruske snage sve češće primenjuju novu vojnu taktiku poznatu kao „trostruko gušenje“ na ukrajinskom ratištu – pristup koji kombinuje tri elementa: kopnene napade, masovno korišćenje dronova i napade bombama sa klizanjem, sa ciljem iscrpljivanja ukrajinskih odbrambenih kapaciteta.

Russian Defense Ministry Press Service via AP

KAKO FUNKCIONIŠE „TROSTRUKO GUŠENjE“?

*Kopneni juriši: ruske trupe pokreću talase napada kako bi fiksirale ukrajinske snage na pozicijama, sprečavajući manevrisanje i uvlačeći ih u iscrpljujuće borbe.

*Dronovi i ometanje kretanja: koriste se FPV dronovi i dronovi koji postavljaju mine, čime se dodatno ograničava pokretljivost ukrajinskih trupa. Dronovi obezbeđuju stalni nadzor i mogu momentalno reagovati na promene na terenu.

*Bombe sa klizanjem (glide bombs): iz sovjetskih zaliha prepravljene su klasične bombe sa GPS navođenjem i krilcima, koje se lansiraju iz dubine ruske teritorije. Njihov cilj je razaranje utvrđenih tačaka, posebno artiljerijskih i odbrambenih položaja.

EFEKTI NA TERENU

Serghij (novoukrajinski Sergej) Kuzan iz još jednog u nizu ukrajinskog ‘Centra za bezbednost i saradnju’ izjavio je:

„Cela ruska armija koristi ovu taktiku. Nazivamo je rat iscrpljivanja“

U mestima kao što je Pokrovsk, borbe su toliko intenzivne da dolazi do napada na svaka dva sata. To dovodi do velikog psihološkog i fizičkog pritiska na ukrajinske vojnike.

Nick Reynolds iz britanskog Royal United Services Institute (RUSI) izjavio je dramatično:

„Reč je o izuzetno agresivnoj taktici. Svaki element stvara kontradiktoran imperativ za ukrajinske branioce“.

Ukrajina je, kako kaže, prinuđena na statističku odbranu sa rovovima, mamcima i optičkim obmanama, jer se zbog stalne pretnje FPV dronovima i bombama, mobilnost svodi na minimum.

Foto printskrin JUTJUB/56-я Parallelь /MO Rusije

KLjUČNA ULOGA BOMBI SA JEDREĆIM MODULIMA (UMPK)

Rusija planira da u 2025. proizvede 75.000 jedrećih bombi, u proseku 205 komada dnevno. Ove bombe, iako jednostavne, omogućavaju dalekometne precizne udare po ukrajinskim linijama, a mogu uništiti čak i rovove i zaklone, prisiljavajući Ukrajince da biraju između fiksne odbrane i izloženog manevrisanja.

John Hardie iz FDD ističe da se Ukrajina prilagodila kroz dinamičku odbranu – stalno premještanje trupa, korišćenje mina, FPV dronova i tradicionalne artiljerije za usporavanje ruskih prodora pre nego što popune linije pešadijom.

Foto printskrin YouTube/Military TV

RUSKI PROBLEMI I OGRANIČENjA – TROTINET JURIŠI

Uprkos ovoj taktici, Rusija se, prema britanskom Telegrafu koji se poziva na svoje stručnjake, suočava s brojnim izazovima:

*Abnormalni gubici – procene Britanaca govore o preko 1.000 ruskih vojnika dnevno

*Slabo obučeni regruti – mnogi vojnici ne umeju da pravilno koriste ni osnovno naoružanje

*Korišćenje bicikala i električnih trotineta u napadima, što ukazuje na nedostatak oklopnih vozila

*Visoka stopa promašaja kod UMPK bombi, posebno zbog “nedostatka precizne koordinacije”. (da, u ovoj analizi UMPK bombe su prikazane i kao ključne i kao problem za rusku vojsku)

Hamish de Bretton-Gordon, bivši pukovnik britanske vojske, daje fantastičan zaključak za podizanje morala ukrajinskoj vosjci:

„Rusija iscrpljuje ukrajinske snage, ali i dalje nije u stanju da izvrši odlučujući manevar. Njena ofanziva ostaje spora i neefikasna na operativnom nivou“.

Ruska taktika „trostrukog gušenja“ donosi spore, ali postojane teritorijalne dobitke, po cenu „velikih gubitaka“. Ukrajina odgovara adaptivno, ali iscrpljivanje i dalje traje.

Rat se sve više pretvara u sukob industrijskih kapaciteta, dronova i municije, gde brzina proizvodnje i logistika odlučuju sudbinu fronta, zaključak bi bio ove analize britanskih stručnjaka.

Kada je reč o navodnim gubicima od preko 1000 ljudi dnevno, dodajmo da su Rusija i Ukrajina izvršile poslednju zabeleženu razmenu tela poginulih vojnika po formuli „34 za 909“ pre samo nekoliko dana, 16.05.2025. godine.

Ova razmena nije prva ove godine. Dana 18. aprila ruska strana je dobila tela 41 poginulog vojnika, dok je Ukrajini tada predato 909 tela njihovih boraca. Dana 28. marta razmena je izvršena po formuli „43 za 909“, a u februaru i januaru po obrascima „45 za 757“ i „49 za 757“.

oruzjeonline.com

BONUS VIDEO - PONUDA NA SAJMU AUTOMOBILA: Pogledajte kako izgledaju novi modeli