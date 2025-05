PLANIRALI VERIDBU SLEDEĆE NEDELJE, UBIJENI "ZBOG GAZE": Detalji likvidacije dvoje službenika izraelske ambasade u Vašingtonu

DVA člana Ambasade Izraela u SAD, Sara Milgrim(26) i Jaron Lišinski(28), ubijeni su ispred Jevrejskog muzeja u Vašingtonu, a kao njihov ubica identifikovan je Elijas Rodrigez(30), iz Čikaga u Ilinoisu.

Foto: AP

Muzej se nalazi u centru Vašingtona, nekoliko blokova severno od Nacionalnog tržnog centra i blizu Trga Suda. Prilikom hapšenja, Rodrigez je uzvikivao "Sloboda Palestini!", što se vidi na snimku koji se pojavio na društvenim mrežama. Očevidac navodi da je priznao zločin rekavši: "Ja sam to uradio".

Rodrigez ranije nije bio poznat policiji, koja veruje da je on jedini napadač. U sredu kasno uveče, ispitivali su ga FBI i prestonička policija. Oko 50 ljudi prisustvovalo događaju, organizovanom sa ciljem da se razmotri kako multiverske organizacije mogu da rade zajedno na donošenju humanitarne pomoći u ratom razorene regione kao što je Gaza.

Mladi par, planirao je da se veri sledeće nedelje u Jerusalimu, rekao je izraelski ambasador pri UN. Napuštali su događaj kada se dogodila tragedija. Očevidac je za Si-En-En rekao da se uhapšeni isprva "pretvarao da je svedok" i čekao dolazak policije više od deset minuta pre no što je rekao da je "To uradio zbog Gaze".

Rodrigeza, osumnjičenog za ubistvo dvoje Izraelaca, identifikovao je novinar Alek Lejs, u objavi na Iksu. Radio je kao istraživač za "Histori mejkers", organizaciju koja dokumentuje živote afroameričkih lidera. Povezivan je sa krajnje levičarskom Partijom za socijalizam i oslobođenje (PSL) koju, po raspoloživoj dokumentaciji, finansira američki biznismen Nevil Roj Singam, čije su veze sa KP Kine, navodno u cilju destabilizacije SAD.

Pariz pooštrava mere FRANCUSKI predsednik Emanuel Makron osudio je napad u Vašingtonu kao antisemitski, dodajući da je izraelskom predsedniku Isaku Hercogu uputio saučešće. - Ubistvo dva člana izraelske ambasade u blizini Jevrejskog muzeja u Vašingtonu je odvratan čin antisemitskog varvarstva. Ništa ne može opravdati takvo nasilje - rekao je francuski šef diplomatije Žan Noel Baro. Pooštriće se bezbednost oko simboličnih jevrejskih lokacija širom Francuske, najavio je ministar unutrašnjih poslova Bruno Retaije.

Očevici su za Si-En-En opisali šok i konfuziju po okončanju događaja čiji je domaćin bio Američki jevrejski komitet. Pucnjava se dogodila ispred zgrade oko 21 sat, dok su žrtve upravo napuštale Muzej, kad je napadač otvorio vatru, saopštila je policija. A onda je sve prisutne ubica uspešno prevario, jer se ponašao kao da je on žrtva.

Prisutni su, naime, videli čoveka koji je utrčao u Muzej. Delovao je potreseno, pa su mnogi pretpostavljali da je bio posmatrač, ili očevidac. Nekoliko ih je pitalo da li je povređen, a obezbeđenje mu je ponudilo vodu. Nije mnogo komunicirao sa ostalim učesnicima, kaže Joni Kalin (31).

- "To je užasno - rekao je Kalin. - Jednostavno nisam shvatio da je on počinilac.

Foto: H/ Embassy of Israel to the USA

- Otišla sam do njega i pitala ga da li je dobro, dok je on iznova i iznova mrmljao "zovi policiju" - veli Pejdž Sigel, prenosi Si-En-En. - Rekao je da je dobro. Onda sam pitao da li je upucan, on je rekao da nije. Bio je toliko potresen kada sam razgovarala s njim da je delovao bezopasno.

Sara Marinući (28) kaže da je tražio od obezbeđenja da pozove policiju i čudno se ponašao. Tek kada je policija stigla, desetak minuta kasnije, čovek je rekao da je odgovoran za zločin, zapanjivši sve oko sebe. Rekao je: "Učinio sam to, uradio sam to za Gazu. Slobodna Palestina!"

Talas osude širom Evrope EVROPSKI lideri osuđuju ubistvo izraelskih državljana. Zvaničnici iz Nemačke, Ujedinjenog Kraljevstva, Italije i drugih evropskih zemalja osudili su smrtonosnu pucnjavu ispred Jevrejskog muzeja. Visoka predstavnica EU za spoljne poslove Kaja Kalas rekla je da je "šokirana pucnjavom i izrazila saučešće porodicama žrtava i narodu Izraela." i poručila da "u savremenim društvima nema i ne bi trebalo da bude mesta za mržnju, ekstremizam ili antisemitizam". Nemački kancelar Fridrih Merc ocenjuje da "u ovoj fazi moramo pretpostaviti antisemitski motiv". Šef italijanske diplomatije Antonio Tajani poručio je da "antisemitizam nastao iz mržnje prema Jevrejima mora biti zaustavljen, užasi prošlosti se ne mogu vratiti".

Hebrejski univerzitet u Jerusalimu izrazio je "duboku tugu" zbog ubistva članova osoblja izraelske ambasade, navodi Si-En-En.Liščinski je "bio diplomac na Hebrejskom univerzitetu, pošto je 2021, diplomirao na katedri za međunarodne odnose i azijske studije", navodi se u saopštenju univerziteta.

Napad je izazvao talase osude, u koje se uključio i predsednik SAD Donald Tramp, koji je pozvao na iskorenjivanje antisemitizma i radikalizma.

Predsednik Izraela Isak Hercog nazvao je ubistvo dva službenika izraelske ambasade u Vašingtonu, "gnusnim antisemitskim terorističkim napadom i dodao da Izrael stoji uz jevrejsku zajednicu u SAD. "Amerika i Izrael će uvek biti ujedinjeni u odbrani naših naroda i zajedničkih vrednosti. Necemo dozvoliti da nas teror i mržnja slome", poručio je Hercog.

Izraelski šef diplomatije Gideon Sar okrivio je, za dvostruko ubistvo, atmosferu "antisemitskog i antiizraelskog huškanja".

- Postoji direktna linija koja povezuje antisemitsko i antiizraelsko huškanje na ovo ubistvo - rekao je Saar na konferenciji za novinare u četvrtak u Jerusalimu. - Ovo podsticanje vrše i lideri i zvaničnici mnogih zemalja i međunarodnih organizacija, posebno iz Evrope. U evropskim zemljama postoji zabrinutost zbog bezbednosnih pretnji izraelskim misijama u inostranstvu i jevrejskoj zajednici. Ono što osećam je veza između stvorene atmosfere i ove vrste talasa antisemitizma sa kojim se suočavamo.

Sarovi komentari dolaze usred napete nedelje u diplomatskim odnosima u zemlji, dok su i EU i Velika Britanija, najavile mere distanciranja od Izraela, komentarišu svetski mediji. London je, naime, obustavio trgovinske pregovore, pošto je britanski šef diplomatije kritikovao operaciju Izraela u Gazi kao "moralno neopravdanu i "potpuno nesrazmernu". U međuvremenu, EU, je najavila da će preispitati svoje odnose sa Izraelom, nazvavši situaciju u Gazi "katastrofalnom".

U ponedeljak su lideri Velike Britanije, Francuske i Kanade zapretili da će preduzeti "konkretne akcije", uključujući ciljane sankcije, ako Izrael ne zaustavi svoju obnovljenu vojnu ofanzivu i nastavi da blokira ulazak pomoći u Gazu. Od 5. maja, podsećaju mediji, Izrael vodi novu ofanzivu u Gazi, a premijer Benjamin Netanjahu je poručio da njegova zemlja planira da "preuzme kontrolu nad celim pojasom Gaze".