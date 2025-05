ŠEF ruske diplomatije Sergej Lavrov izjavio je danas da je sramotno što su pojedine evropske zemlje zatvorile svoj vazdušni prostor za lidere svetksih zemalja koji su leteli u Moskvu kako bi prisustvovali na svečanostima povodom 80. godišnjice okončanja Drugog svetskog rata.

FOTO: Tanjug/AP

- Naravno, to je sramota - rekao je Lavrov za televiziju Rusija 1. On je ukazao na to da Evropska unija od Srbije zahteva da se pridruži sankcijama Rusiji i da prihati gubitak AP KiM.

- Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i još neki histerično su danas izjavili da je hitno potrebno ove godine započeti proces pristupanja Ukrajine Evropskoj uniji. Zahtevaju od Srbije da se pridruži antiruskim sankcijama i prihvati gubitak Kosova.

Dakle, ispostavlja se da čekaju da oni koji propovedaju nacističke vrednosti, poput (ukrajinskog predsednika) Volodimira Zelenskog i njegovog tima, uđu u Evropsku uniju, a onima koji brane istorijsko sećanje sa Rusijom, žele da uskrate sva prava. Sramota - rekao je Lavrov.

Tri baltičke zemlje, članice EU, Litvanija, Letonija i Estonija zabranile su prelet kroz svoj vazdušni prostor svetskim liderima koji putuju u Moskvu kako bi prisustvovali paradi povodom Dana pobede protiv fašizma 9. maja, među kojima i predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Predsednik Srbije doputovao je danas u Moskvu gde ga je na aerodromu sačekao zamenik ministra spoljnih poslov Rusije Aleksandar Gruško, a za njega je priređen doček sa počasnom gardom.

Avion kojim je Vučić krenuo u Moskvu prethodno je bio zaustavljen u Bakuu zbog borbenih dejstava između Rusije i Ukrajine gde je sačekao odobrenje da nastavi let.

Tokom posete Vučić će imati bilateralni susret sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom.

(Tanjug)

