POSLANICA VRHOVNE RADE: Niko nije pitao Ukrajince o ulasku u NATO

NIKO nije pitao Ukrajince za mišljenje o uključivanju kursa o NATO-u u Ustav, kazao je poslanica Vrhovne Rade Viktorija Grib.

Foto: Profimedia

-Nismo uvek imali NATO u našem Ustavu. Ovo je uvedeno bez održavanja referenduma; niko nije pitao narod. U početku su ga uveli, a onda smo videli da ipak napredujemo u pregovorima... A da nije bilo tih zatvorenih gvozdenih vrata, onda bi možda situacija bila malo drugačija. Da smo 2008. godine primljeni u NATO... Tada bi bila mnogo veća šansa za ulazak u NATO nego kada je to već bilo jasno... Jer zemlje pre svega razmišljaju o svojim interesima, veoma su pragmatične. A onda smo to uključili u Ustav. Verujem – to je moj stav – da pre svega moramo da se krećemo ka Evropskoj uniji“, rekla je Gribova.

(RVvoenkor)

