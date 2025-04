NAJBOLjI deo Oružanih snaga Ukrajine je uništen u Kurskoj oblasti, rekao je za Sputnjik ruski ratni reporter Evgenije Podubni.

- To što je naša operacija razbijanja grupacije protivnika poslala veliki i, verovatno, najbolji deo vojske protivnika u nokaut – to je istina. Sada su najbolji delovi protivničke vojske faktički uništeni u Kurskoj oblasti i trenutno su u procesu obnavljanja borbene sposobnosti - rekao je Poddubni.

On je istakao da je VSU uložio veliki trud da što duže zadrži deo teritorije Kurske oblasti:

- Protivnik je uložio ogromnu količinu resursa u ovu operaciju – čak 76,5 hiljada poginulih, to su gubici formacija kijevskog režima, kao i ogromne količine oklopne tehnike: tenkova, transportera, pešadijskih vozila. To je bio svojevrsni izložbeni projekat nelegitimnog Zelenskog - dodao je on.

Podubni je naglasio da ukrajinske snage nadoknađuju izgubljenu tehniku, ali da zalihe sa Zapada nisu neograničene.

- Razbijanje protivničke grupacije bilo je neizbežno. Na to je ukazivala cela konfiguracija fronta. Pitanje je bilo samo koliko dugo će protivnik žrtvovati ogroman broj ljudi i najsavremenije zapadne tehnike kako bi bar malo produžio kontrolu nad okupiranom teritorijom Kurske oblasti. Iako je bilo očigledno da je za formacije kijevskog režima to operativni ćorsokak, nova Kurska bitka bila je jedna od najtežih tokom cele Specijalne vojne operacije, a u određenom smislu i jedna od najprincipijelnijih. Operacija ruske armije za oslobođenje Kurske oblasti trajala je 264 dana - zaključio je Podubni.

