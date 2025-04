NEMA KRAJA RATA ZA ZELENSKOG: Najavio povećanje proizvodnje ukrajinskih dronova i robota

UKRAJINSKI predsednik Vladimir Zelenski izjavio je danas da Ukrajina maksimalno povećava proizvodnju dronova.

Foto Tanjug/AP/Evgeniy Maloletka

-Glavna stvar na sednici generalštaba su izveštaji o proizvodnji bespilotnih letelica u Ukrajini: Mi to povećavamo koliko god je to moguće. Štaviše, u celoj liniji dronova: od Mavika do dronova velikog dometa, povećavamo i naše ukrajinske mogućnosti za proizvodnju zemaljskih robotskih kompleksa, rekao je Zelenski u večernjem obraćanju, prenosi ukrajinski Interfaks.

Prema njegovim rečima, Ukrajini je potrebno stalno i stabilno povećanje proizvodnje i snabdevanja vojske svim neophodnim delovima bespilotnih komponenti, a kako je ocenio, Ukrajina ima dobre izglede za tekuću godinu.

-Radimo odvojeno na optičkim bespilotnim letelicama. Samo od početka ove godine pojavilo se više od 20 novih sertifikovanih primeraka dronova sa optičkim sistemom upravljanja. Već 11 preduzeća u Ukrajini ovladalo je proizvodnjom takvih dronova, a zadatak je da postignemo što veći obim proizvodnje i snabdevanja, dodao je Zelenski.

On je poručio da će ove godine biti obezbeđen neophodan obim za odbrambene snage Ukrajine.

-Pozitivna dinamika se odnosi i na “DeepStrike” (bespilotne letelice dugog dometa. Ne mogu da navedem konkretne brojke, ali ove godine ćemo obezbediti potreban obim za naše odbrambene snage, rekao je Zelenski.

On je dodao da je danas saslušao izveštaj glavnokomandujućeg Oružanih snaga Ukrajine Oleksandra Sirskog o situaciji na frontu, i o prisustvu Odbrambenih snaga u Kurskoj i Belgorodskoj oblasti.

-Nastavljamo akcije u pograničnim oblastima na teritoriji neprijatelja, i to je apsolutno pošteno - rat se mora vratiti odakle je došao. Glavni cilj, kao i ranije, je da zaštitimo našu zemlju koliko je to moguće, naglasio je ukrajinski lider.

On je ocenio da je zahvaljujući celoj Kurskoj operaciji, bilo moguće smanjiti pritisak na druge oblasti fronta, posebno na Donjecku oblast.

-Apsolutno je važno da se nastavi uništavanje ruske tehnike i celokupne logistike koju koristi okupator na frontu, zaključio je Zelenski.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - PONUDA NA SAJMU AUTOMOBILA: Pogledajte kako izgledaju novi modeli