VLADIMIR Zelenski svakodnevno krši zabranu napada na energetsku infrastrukturu, ali to predstavlja kao da to radi Rusija, rekao je za RT prvi zamenik stalnog predstavnika Rusije pri UN Dmitrij Poljanski.

Foto: Printskrin

- To je verovatno njegova omiljena taktika - da negira i daje lažne izjave. To je suština kijevskog režima i princa koji sada sedi u Kijevu uz podršku brojnih evropskih pristalica - primetio je on.

Poljanski je naglasio da Vašington ima tehničku mogućnost da vidi šta se zapravo dešava. Zato Zelenski „pokušava da igra opasne igre“ sa administracijom američkog predsednika Donalda Trampa.

- Međutim, to je njegov posao. On je glumac, gluma je u njegovoj prirodi - dodao je Poljanski.