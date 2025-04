RAT U UKRAJINI: Četvoro poginulih u napadu na Krivi Rog; Kelog: Kijev i Moskva moraju da postignu odgovor

RAT u Ukrajini – 1.134. dan.

Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade

Četvoro poginulih u napadu na Krivi Rog

Najmanje četiri osobe su poginule, a a tri su povređene, u ruskom raketnom napadu balističkim raketama na Krivi Rog, prenosi Ukrinform.

Načelnica Krivorogskog regionalnog administrativnog okruga Jevgena Sitničenka izjavila je da su lekari potvrdili da su ranjene osobe u "umereno teškom stanju".

Kelog: Blizu smo prekida vatre, Kijev i Moskva moraju da postignu odgovor

Kit Kelog, specijalni izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa za Ukrajinu i Rusiju, izjavio je da je sukob u Ukrajini na pragu prekida vatre, ali da obe strane moraju da postignu dogovor.

''Verujem da to možemo da postignemo. Iskreno verujem da smo na pragu prekida vatre, ali će obe strane morati da postignu neku vrstu sporazuma. Nijedna strana neće dobiti sve što želi", rekao je Kelog.

Napomenuo je da je Tramp ''uznemiren'' akcijama obe strane, ali da SAD nameravaju da traže potpuni prekid vatre.

''Želimo sveobuhvatan prekid vatre od 30 dana. Kada to postignete, biće veoma teško ponovo započeti rat. To je ono u šta ja verujem. I treba da dobijemo listu uslova, što bih ja nazvao spiskom uslova. To žele Rusi i Ukrajinci'', rekao je Kelog.

Za Ukrajinu 20 milijardi evra



Zemlje NATO su za tri meseca ove godine izdvojile za podršku bezbednosti Ukrajine već skoro 20 milijardi evra, rekao je generalni sekretar Alijanse Mark Rute.



Porošenko puni džepove

Bivši ukrajinski predsednik Petro Porošenko je prošle godine zaradio 30 puta više nego 2021. godine – oko 111 miliona dolara, piše „Tajms of Ukrajina“.

- On je do tih sredstava došao na račun države i Ukrajinaca. Od donacija za ukrajinsku vojsku on je od države kupovao obveznice sa velikom kamatom koje su pokrivane iz državnog budžeta. Posle je Porošenko taj novac prebacivao van zemlje - navodi se u članku.

Podsetimo, Zelenski je u februaru uveo sankcije Porošenku.



Zelenski: Rusiju treba odmah pritisnuti – ne čekajmo 11. april

Potreban je opipljiv pritisak na Rusiju da okonča ovaj rat, rekao je danas predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

Kako je Zelenski na mreži Iks napisao, Putin ne želi ni da obezbedi delimični prekid vatre.

"Ono što je potrebno jeste novi i opipljivi pritisak na Rusiju da ovaj rat stavi na put ka okončanju. Ne treba čekati 11. april, kada će biti mesec dana od kada je Rusija rekla 'ne' američkom predlogu za prekid vatre", naveo je Zelenski.

On je rekao da se akcije moraju preduzeti što pre.

"Spremni smo da radimo sa svim našim partnerima u SAD, Evropi i širom sveta na najkonstruktivniji način da bismo postigli ovaj preko potreban rezultat - dostojanstven i trajni mir", zaključio je Zelenski.

Predsednik Ukrajine je izjavio da je ruska vojska nastavila da koristi dronove i da je u napadima ranjeno više osoba, među kojima troje dece.

"Ruska vojska je sinoć nastavila da koristi dronove protiv Ukrajine. Lansirana su ukupno 74 drona, uključujući 54 šaheda.Harkov je namerno gađan sa najmanje 14 dronova. Nažalost, bilo je pogodaka. Ima ranjenih, među kojima troje dece. Svima je pružena neophodna pomoć", napisao je Zelenski.

Prema njegovim rečima, bilo je i napada na Odesku i Sumsku oblast.

"Još jedna runda namernih napada i oštećenja energetskih objekata - FPV dron udario je u trafostanicu u Sumskoj oblasti, a u Nikopolju, u Dnjeprojskoj oblasti, artiljerijskom vatrom je oštećen dalekovod. Skoro 4.000 potrošača u dva regiona je zbog ovih napada ostalo bez struje", istakao je Zelenski.

Kako je naveo, nastavljeni su i ruski bombaški napadi.

"Samo u Sumskoj oblasti, od juče do jutros Rusi su upotrebili blizu 50 vođenih avio-bombi. Ova sistematičnost i stalna priroda ruskih napada jasno ukazuje da Moskva prezire diplomatske napore partnera", naglasio je Zelenski.

(Iks)

Kremlj: Putin otvoren za mirovne pregovore, Kijev je taj koji koči

Predsednik Rusije Vladimir Putin ostaje otvoren za mirovne pregovore i pronalaženje mirnog rešenja za sukob u Ukrajini, izjavio je portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov.

Ranije je američki predsednik Donald Tramp rekao da će uvesti sekundarne carine na izvoz nafte iz Rusije ako ne bude dogovora sa Moskvom o okončanju sukoba u Ukrajini, prenele su RIA Novosti.

"Ovde ne bih želeo ništa da komentarišem, osim da predsednik Putin ostaje otvoren za mirovne pregovore, predsednik Putin ostaje otvoren za traženje ukrajinskog rešenja političkim i diplomatskim metodama", rekao je Peskov novinarima, komentarišući Trampove reči.

On je rekao da planovi američkog predsednika da otputuje u Saudijsku Arabiju u maju nisu povezani sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Tramp je ranije rekao da bi mogao da otputuje u Saudijsku Arabiju u aprilu ili "nešto kasnije", koja je ranije bila imenovana kao moguće mesto za sastanak ruskog i američkog lidera.

Foto: Shutterstock

"Ovo su čisto planovi šefa američke države, to ni na koji način nije povezano sa Putinom. Putin još nema takve planove", rekao je Peskov novinarima, odgovarajući na pitanje da li se Trampov put u Saudijsku Arabiju tiče sastanka sa Putinom.

Prema navodima Peskova, dogovoreni su datum i mesto predstojećeg rusko-kineskog samita.

"Datumi su dogovoreni, mesto je dogovoreno. Trenutno se radi na dnevnom redu. Trenutno su u toku najaktivnije pripreme za ovaj samit... O svemu ćemo vas blagovremeno obavestiti“, rekao je Peskov odgovarajući na pitanje RIA Novosti o pripremama za rusko-kineski samit.

On je naveo da će tokom obeležavanja 80. godina od pobede u Velikom otadžbinskom ratu, u Drugom svetskom ratu, biti preduzete posebne mere bezbednosti.

(Tanjug)

Ruska vojska oslobodila put ka Zaporožju

Ruska vojska izbacila je ukrajinske jedinice iz velikog uporišta u blizini mesta Kobkovo u Zaporoškoj oblasti, što joj omogućava nastavak ofanzive ka Zaporožju, saopštio je zamenik predsednika KOordinacionog saveta za integraciju novih ruskih regiona Vladimir Rogov.

U pitanju je, kako je rekao, zaporoški front, stepnogorski pravac, a ruske snage su sada omogućile sebi lakši prolaz ka severozapadu, odnosno ka Kamenkom i Zaporožju.

Prethodno su na tom potezu bile angažovane i trupe ruske vojne grupe „Dnjepar“, koje su nanele veće gubitke ukrajinskim vojnicima. Foto: Profimedia

Brifing Ministarstva odbrane Rusije:

Ruska vojsna grupa „Sever“ izvela je napade na četiri ukrajinske brigade u mestima Gornalja, Gujevo i Olješki u Kurskoj oblasti. Istovremeno, avijacija i artiljerija nanela je gubitke snagama Kijeva u 14 naseljenih mesta u Sumskoj oblasti;

Gubici ukrajinske vojske u zoni dejstava vojne grupe „Sever“ iznosili su 95 vojnika, oklopni transporter, dva borbena vozila, tri atuomobila i jedna artiljerija;

Ukrajinska vojska je izgubila do 285 vojnika, tenk i oklopno vozila u zoni dejstava vojne grupacije „Jug“. Pored toga, Kijev je ostao i bez oklopnog vozila, transportera i haobice M101 američke proizvodnje;

Vojna grupa „Centar“ je zauzela povoljnije položaje i nanela gubitke ukrajinskim brigadama u 10 naseljenih mesta u Donjeckoj Narodnoj Republici. Ukupni gubici Ukrajinaca za poslednja 24 sata iznosili su 435 vojnika, tenk, dva automobila i pet artiljerija;

Grupa „Zapad“ je takođe nanela gubitke ukrajinskoj pešadiji, Kijev je izgubio do 215 vojnika u različitim delovima Harkovske oblasti. Takođe, uništen je i jedan ukrajinski tenk, oklopni transporter M113 američke proizvodlje i pet artiljerija;

Grupa „Istok“ je nastavila da se probija u dubinu ukrajinske odbrane i nanela gubitke snagama Kijeva u Donjeckoj Narodnoj Republici i u Zaporoškoj oblasti. Ukupno je Kijev ostao bez više od 110 vojnika, borbenog vozila, tri artiljerije i jedne stanice za radioelektronsku borbu;

Grupa „Dnjepar“ je likvidirala za minula 24 sata do 60 ukrajinskih vojnika, a uništena je i jedna stanica za radioelektronsku borbu, kao i jedno skladište municije.



(Sputnjik)

Ukrajinske snage nastavljaju da granatiraju ruske energetske objekte

Oružane snage Ukrajine tokom proteklog dana dva puta su gađale rusku energetsku infrastrukturu, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

U Kurskoj oblasti usled napada dronova na trafostanicu ogranka „Rosseti“ došlo je do isključenja transfomatora, bez struje je ostalo više od 1,2 hiljade potrošača.

Pored toga, u Kurskoj oblasti usled granatiranja energetskog objekta došlo je do oštećenja žica visokonaponskih vodova od 6 kV, zbog čega je prekinuto napajanje električnom energijom više od 300 domaćinstava.

(Sputnjik)

Zelenski negirao da je članstvo Ukrajine u NATO deo sporazuma o resursima sa SAD

U sporazumu sa Sjedinjenim Američkim Državama o resursima pitanje članstva Ukrajine u NATO ne postoji, izjavio je Vladimir Zelenski novinarima nakon sastanka sa šefom nemačke diplomatije Analenom Berbok.

„Što se tiče ovog sporazuma i pitanja NATO-a, u ovom sporazumu nema i nije bilo reči o tome“, rekao je on.

Zelenski je istakao da na sporazumu trenutno rade američki i ukrajinski pravnici. Foto: Profimedia

Zelenski: Ruski napad oštetio energetska postrojenja u dve ukrajinske oblasti

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da su u ruskim napadima oštećena energetska postrojenja u oblastima Sumi i Dnjepropetrovsk.

"Bespilotna letelica pogodila je trafostanicu u severoistočnoj oblasti Sumi, dok je artiljerijska vatra oštetila dalekovod u centralnoj oblasti Dnjepropetrovsk, usled čega je bez struje ostalo skoro 4.000 potrošača", naveo je Zelenski na Iksu.

Iako su Ukrajina i Rusija postigle dogovor sa Sjedinjenim Američkim Državama o pauzi u napadima na energetsku infrastrukturu, obe strane optužuju jedna drugu za kršenje tog sporazuma, preneo je Rojters.

Moskva je do sada odbila američki poziv na potpuno primirje, navodi agencija.

(Iks, Reuters)

Ukrajinski vojnici se predaju kao civili

Ukrajinski vojnici se prerušavaju u civile i pokušavaju na taj način da se prebace na rusku stranu, saopštio je Sputnjiku snajperista 40. mornaričke brigade ruske vojske.

„Oni namerno uništavaju svoja dokumenta, oblače se u civilnu odeću i pokušavaju da se predaju kao civili. Međutim, sve se brzo otkrije, u par sati. Vrlo brzo se utvrdi da je u pitanju bivši ukrajinski vojnik“, rekao je on.

Prema rečima ruskog snajperiste, posebnu pažnju ruske vojske obraćaju upravo na muškarce srednjih godina koji nemaju dokumenta sa sobom, kao i oni kojih lokalni građani ne mogu da indentifikuju.

(Sputnjik)

Tanjug

Rusi pokrenuli napade na Grigorovku

Ruska vojska pokrenula je napade na utvrđenja ukrajinske vojske u naselju Grigorovka u Donjeckoj Narodnoj Republici, saopštio je ruski vojni stručnjak Andrej Maročko.

„Nakon što je ruska vojska uspešno sprovela ofanzivu zapadno od Belogorovki i popravila svoje taktičke položaje u okolnim šumama, pokrenuti su napadi i na položaje Ukrajinaca u Grigorovci“, rekao je on.

(Sputnjik)



Uništen pešadijski kamp Ukrajinaca na kurskom pravcu

Ruski artiljeristi uništili su kamp gde su bili smešteni ukrajinski pešadinci u pograničnim delovima ruske Kurske oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

U napadima su korišćeni sistemi „grad“, dok Ukrajinci pokušavaju da se sakriju u obližnjim šumama.

Pored ljudstva, ruska vojska je u napadima uništila i ukrajinsku vojnu tehniku.



Zelenski se oglasio

Ukrajinci od početka godine izgubili 138.000 vojnika

Ukrajinska vojska je, sudeći po podacima koje je objavilo rusko MInistarstvo odbrane, od januara do kraja marta ove godine izgubila 138.000 vojnika.

Prethodno je načelnik glavne uprave ruskog Generalštaba Sergej Rudskoj rekao da je ukrajinska vojska tokom 2024. godine izgubila ukupno 590.000 vojnika, kao i da je ukupan broj poginulih od početka Specijalne vojne operacije već premašio milion.

(Sputnjik)



Ruski udari na Zaporožje i Harkov

Najmanje jedna osoba je poginula, a više je povređeno, uključujući bebu i sedmogodišnjeg dečaka, u ruskim noćnim napadima dronovima na Ukrajinu, saopštili su regionalni zvaničnici.

Guverner Zaporoške oblasti saopštio je da je 45-godišnji civil poginuo i da su još dve osobe ranjene u napadu na naselje blizu linije fronta.

Istovremeno, u ruskom napadu na Harkov povređeno je ukupno osam civila, uključujući devetomesečnu bebu i sedmogodišnjeg dečaka, saopštili su regionalni zvaničnici.

Prema rečima gradonačelnika Ihora Terehova, na grad je ispaljeno 15 dronova i potvrđene su najmanje četiri osobe.

Ukrajinska mornarica saopštila je da su njene snage tokom noći oborile šest ruskih dronova na jugu zemlje.

(Reuters)

Ruski gradovi pod udarom ukrajinskih dronova – pogođene zgrade, vanredno u Taganrogu, evakuacija u Kursku

Dve osobe su lakše povređene u napadu ukrajinskih dronova tokom noći u Taganrogu u ruskoj Rostovskoj oblasti, a požar je izbio u jednoj stambenoj zgradi, saopštio je vršilac dužnosti guvernera Jurij Sljusar.

Prema njegovim rečima, požari su brzo ugašeni.

Ranije je saopšteno da su u napadu oštećene dve stambene zgrade, a evakuisano je 85 ljudi. U Taganrogu je proglašeno vanredno stanje.

U napadu ukrajinskih dronova na Kursk oštećena je stambena zgrada u centru grada, a žrtava nema, saopštio je vršilac dužnosti guvernera Aleksandar Hištajn.

On je dodao u objavi na Telegramu da su delovi letelice i njen motor pali na krov višespratnice i da je doneta odluka da se 60 stanara zgrade evakuiše dok rade stručne službe.

Ruske snage PVO uništile su tokom noći 93 ukrajinska drona u tri regiona, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Precizirano je da je njih 87 oboreno u Kurskoj oblasti.

U saopštenju je navedeno i da su u Rostovu eliminisana još četiri drona, a u Belgorodu dva.

(Izvestija, Interfaks)

Moskva tvrdi da Kijev nastavlja sa napadima na energetske objekte unutar teritorije Rusije.

Zbog toga je ruski šef diplomatije Sergej Lavrov poslao SAD, UN i OEBS-u spisak navodnih ukrajinskih kršenja delimičnog prekida vatre koji se tiče energetske infrastrukture.

Posle prethodne noći, kada prvi put posle dužeg vremena ruska vojska nije lansirala dronove tipa "šahed" na Ukrajinu, lokalni zvaničnici prijavili su eksplozije u Odesi, kao i jednu stradalu osobu u oblasti Zaporožja.

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiga kaže da je Kijev odlučan da radi sa američkim kolegama na postizanju obostrano prihvatljivog teksta sporazuma o retkim metalima.

Dodao je da iz Vašingtona stigao novi predlog sporazuma o mineralnim resursima i da je jedna runda konsultacija već obavljena, istakavši da je ukrajinska strana posvećena zaključivanju dokumenta koji bi zadovoljio nacionalne interese i SAD i Ukrajine.

Nemačka ministarka spoljnih poslova Analena Berbok rekla je tokom posete Kijevu da svi sporazumi o retkim zemnim mineralima sa Ukrajinom treba da budu kompatibilni sa evropskim pravom.

Američki predsednik Donald Tramp rekao je da "nema želju" da uvede sekundarne carine, koje je ranije pretio da će uvesti kupcima ruske nafte.