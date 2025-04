KIJEV ISPAO IZ IGRE Sijarto: Mađarska i Slovačka povećale isporuke gasa iz Rusije, zaobilazeći Ukrajinu

KOLIČINA gasa isporučenog preko Mađarske u Slovačku za prva tri meseca ove godine udvostručila se u odnosu na 2024. godinu, uprkos tome što je Kijev zaustavio tranzit ruskog plavog goriva; ovo se dogodilo, između ostalog, zahvaljujući „Turskom toku“, izjavio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

- Od danas će gasovod koji povezuje Mađarsku i Slovačku raditi pojačanim kapacitetom. Sada smo povećali kapacitet ovog gasovoda za 900 miliona kubnih metara godišnje. Do sada smo mogli da transportujemo 2,6 milijardi kubnih metara godišnje između dve zemlje. Od danas će se ta cifra povećati na 3,5 milijardi kubnih metara - rekao je Sijarto na zajedničkoj konferenciji za medije sa zamenikom predsednika slovačkog parlamenta Petrom Žigom.

Sijarto je istakao da je odluka Ukrajine da zaustavi tranzit ruskog gasa izazvala ozbiljne poteškoće za Budimpeštu i Bratislavu, ali je postojanje „Turskog toka“ i gasovoda između Mađarske i Slovačke omogućilo da se problem reši.

- Da bismo obezbedili pouzdano snabdevanje Slovačke gasom preko Mađarske čak i pri prekidu njegovog tranzita kroz Ukrajinu, morali smo da povećamo propusni kapacitet spojnog gasovoda između naših zemalja - precizirao je Sijarto.

On je podsetio da je Ukrajina, obustavivši tranzit ruskog gasa 1. januara, stvorila ozbiljne probleme celoj centralnoj Evropi, ali su Mađarska i Slovačka našle izlaz iz ove situacije i da su to uradile same, bez pomoći EU.

- Ne mogu ništa da kažem o pomoći Evropske unije, jer je nije bilo - naglasio je Sijarto.

Budimpešta i Bratislava traže od Kijeva da obnovi tranzit ruskog gasa ka Centralnoj Evropi i žele da obezbede podršku Brisela, ali to pitanje još nije rešeno. Mađarska i dalje dobija najveći deo svog gasa po dugoročnim ugovorima sa „Gaspromom“ preko gasovoda „Turski tok“ i njegovih krakova kroz Bugarsku i Srbiju. Prema mađarskim podacima, 2023. godine je ovaj pokazatelj iznosio 5,6 milijardi kubnih metara, a 2024. dostigao je rekordnih 7,6 milijardi kubnih metara. Sa svoje strane, sama Mađarska isporučuje gorivo susednoj Slovačkoj.

