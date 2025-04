RUSIJA ODBILA PREDLOG SAD O PRIMIRJU O UKRAJINI: Ne možemo ga prihvatiti jer ne sadrži glavni zahtev Moskve

RUSIJA ozbiljno razmatra predloge Sjedinjenih Američkih Država o Ukrajini, ali ih ne može prihvatiti u sadašnjem obliku, jer trenutno ne sadrže glavni zahtev Moskve o potrebi rešavanja prvobitnih uzroka krize, to treba prevazići, izjavio je zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Sergej Rjabkov.

Foto: Profimedia

- Nismo čuli od američkog predsednika Donalda Trampa signal upućen Kijevu o prestanku rata. Sve što danas postoji jeste pokušaj da se nađe neka šema koja bi omogućila da se najpre ostvari prekid vatre, kako su to zamislili Amerikanci. Zatim da se pređe na neke druge modele i šeme koji, koliko se može proceniti, trenutno nisu u skladu sa našim zahtevom, već na konkretno rešavanje problema, povezanih sa prvobitnim uzrocima ovog sukoba. To je ono što potpuno odsustvuje i to treba prevazići - istakao je Rjabkov u intervjuu časopisu International Affairs.

Prema tome, Moskva shvata modele i odluke SAD veoma ozbiljno, ali ne može da ih prihvati u obliku u kom jesu, dodao je Rjabkov.

Prema njegovim rečima, Rusija, nesumnjivo „ima duboko i pažljivo osmišljen paket sopstvenih prioriteta i pristupa ovoj temi, koji se priprema i pripreman je, uključujući od strane ruskog pregovaračkog tima na nedavnim pregovorima sa Amerikancima u Rijadu“.

Foto: Jutjub/DW News/Attitude Trending

Ekspertski sastanak „tehničkih timova“ Rusije i SAD održan je u ponedeljak u Rijadu i trajao je više od 12 sati. Prema rečima šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova, strane su razgovarale o bezbednoj plovidbi Crnim morem.

Rusija se založila za obnavljanje crnomorske inicijative u formi koja bi bila prihvatljiva za sve, objasnio je Lavrov i istakao da Moskva ne može verovati na reč kijevskom režimu po ovom pitanju.

Rusiju su na pregovorima predstavljali šef međunarodnog komiteta Saveta Federacije Grigorij Karasin i savetnik direktora FSB Sergej Beseda.U američkoj delegaciji bili su viši direktor za Evropu u Savetu za nacionalnu bezbednost Endru Pik, direktor za planiranje politike u Stejt departmentu Majkl Anton, kao i pomoćnici specijalnog izaslanika za Ukrajinu Kit Kelog i savetnik za nacionalnu bezbednost Majk Volc.

Ranije je američki predsednik Donald Tramp rekao da su SAD, Ukrajina i Rusija postigle preliminarne sporazume o rešavanju sukoba, koje je opisao kao „nacrte sporazuma“.