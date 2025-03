PREDLOG ruskog predsednika Vladimira Putina da se u Ukrajini uvede privremena međunarodna uprava pod okriljem UN spasiće ukrajinski narod, smatra lider pokreta „Druga Ukrajina“ Viktor Medvedčuk.

Foto: Arhiva Novosti

-Putinov predlog da se u Ukrajini uvede privremena međunarodna uprava pod okriljem UN je pravi mehanizam za spasavanje ukrajinskog naroda i vraćanje mira i stabilnosti. Jasno je da takva odluka uopšte neće odgovarati Vladimiru Zelenskom, kao što je jasno da ni Rusija ni Sjedinjene Američke Države ne treba da obraćaju pažnju na to. Iskreno govoreći, time će se omogućiti realizacija onoga pšto je obećala administracija Zelenskog na izborima 2019. godine i tada su to podržali birači, napisao je on u svojoj kolumni na medijskoj platformi „Smotrim.ru“.

Prema rečima bivšeg lidera partije „Opoziciona platforma – Za život“, zabranjene u Ukrajini, trenutno ne dolaze u obzir bilo kakvi izbori u zemlji.

-Moguć je samo još jedan državni udar, koji ukrajinskom narodu neće doneti ništa dobro. Tim pre što će taj državni udar predvoditi neonacisti koji imaju iskustvo dva Majdana i državnog udara 2014. godine, ocenio je on.

Podsetimo, ruski lider Vladimir Putin izjavio je tokom radne posete Murmanskoj oblasti da smatra jednom od opcija pokretanje diskusije o uvođenju spoljne međunarodne uprave u Ukrajini radi održavanja demokratskih izbora.

On je naveo da u međunarodnoj praksi već postoje primeri kada je „u okviru mirovnih operacija UN nekoliko puta uspostavljana spoljna uprava, odnosno privremena administracija“. Kao primer, Putin je naveo Istočni Timor, Papua Novu Gvineju i pojedine delove bivše Jugoslavije.

(sputnikportal.rs)

