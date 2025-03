POLITIKOLOG Aleksandar Dudčak primetio je u intervjuu za RT da kijevski režim nema ni želju ni cilj da sukob u Ukrajini svede na rešenje koje odgovara svima.

Tanjug

Ovako je prokomentarisao izveštaj o napadu kijevskih bespilotnih letelica na Krasnodarski kraj.

- Oni to rade demonstrativno, prkosno, čak i kada su pregovori u toku. Štaviše, to nisu samo udari na ruske objekte, to je nešto što je povezano sa snabdevanjem stranih zemalja energetskim resursima. Amerikanci, Kazahstanci i Evropljani takođe prilično ozbiljno učestvuju u istom „Kaspijskom projektu“. Po mom mišljenju, sve je sasvim iskreno i jasno - smatra politikolog.

Sagovornik RT-a je izrazio uverenje da Sjedinjene Američke Države „primile k znanju“ takve akcije Kijeva.