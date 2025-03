MASK PORUČIO: Demokratska stranka pokušava da uništi demokratiju u SAD

BLISKI saradnik predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa, Ilon Mask, izneo je detalje navodnog plana Demokratske stranke za Ameriku, upozoravajući na moguće posledice u slučaju njihove buduće političke dominacije.

Foto: Tanjug





On je istakao da je "samo pitanje vremena" kada će ti imigranti postati građani, što bi, prema njegovim rečima, dovelo do stalne političke dominacije jedne stranke.



Prema njegovim rečima, postoji sedam ključnih "sving" država, gde je razlika u glasovima često manja od 20.000.

- Ako se 200.000 ilegalnih imigranata smesti u te države, a 80 odsto njih ima verovatnoću da glasa za Demokrate, to će zauvek da promeni politički pejzaž", naveo je Mask i dodao da bi takve države prestale da budu "sving" i postale bi "duboko plave.

Mask je dalje objasnio da bi, ukoliko bi Demokrate osvojile još jedan mandat, legalizovale dovoljno ilegalnih imigranata u tim ključnim državama, čime bi ih pretvorile u sigurne "plave" države, što bi omogućilo Demokratama da osvoje predsedništvo, Dom, Senat, kao i da učine Vašington i možda Portoriko državama, čime bi dobili dodatne senatore.

Takođe je naglasio da bi to dovelo do kompletne političke dominacije, sa svim granama vlasti pod kontrolom Demokrata. On tvrdi da bi to bio kraj američke demokratije, kao što je već bio slučaj u Kaliforniji.

Mask je rekao da je zbog toga "snažno" podržao Trampa.

Pozvao je javnost da uradi vlastito istraživanje i na taj način potvrdi tačnost njegovih tvrdnji, naglašavajući da su one "apsolutna istina".