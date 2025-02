KIM DŽONG UN OBJAVIO PLAN: Pjongjang će se širiti na istok

SEVERNOKOREJSKI lider Kim Džong Upjongjan objavio je plan širenja prestonice Pjongjang na istok, obećavši da će obnoviti stara i zapuštena prigradska područja, prenose danas državni mediji.

Kim je ovaj plan najavio u govoru na ceremoniji prilikom početka izgradnje 10.000 stanova u četvrti Hvasong, u okviru petogodišnjeg razvojnog plana pokrenutog 2021. čiji cilj je bila izgradnja 50.000 stambenih jedinica u prestonici, izvestila je severnokorejska agencija KCNA. Severnokorejski lider je kazao da će njegova zemlja proširiti puteve prema istoku do prigradskog naselja Kangdong, nakon završetka izgradnje stanova u četvrti Hvasong. Kako navodi KCNA, u Hvasongu i okolnim područjima će biti izgrađen niz naučnih istraživačkih centara, škola, modernih stanova. Prema rečima Kima, plan širenja prestonice na istok i obnove prigradskih zona biće predstavljen na sastanku vladajuće Radničke partije Koreje zakazanom za 2026. Severnokorejski lider je takođe istakao postignuti napredak u realizaciji petogodišnjeg razvojnog plana, ukazujući da će najnoviji projekat izgradnje 10.000 stanova označiti njegovu finalnu fazu i do sada najveće dostignuće. Prema tom planu, Kim je obećao izgradnju 10.000 stanova svake godine. Kako navodi KCNA, do sada je izgrađeno prvih 10.000 stanova u gradovima u područjima Songsin i Songhva, u blizini Hvasonga, dok je u samom tom okrugu skoro završena izgradnja još 30.000 stanova.

(Tanjug)

