IRAN USKRATIO PODATKE ŠVAJCARSKOJ: Švajcarski državljanin uhapšen, a kasnije umro u iranskom zatvoru

IRANSKE vlasti nisu blagovremeno obavestile Švajcarsku o hapšenju njenog državljanina koji je kasnije umro u iranskom zatvoru, a predstavnicima ambasade nije bilo dozvoljeno da ga posete, prenose danas švajcarski mediji.

Foto: Shutterstock

Švajcarska ambasada u Teheranu obaveštena je tek tri sedmice posle njegovog hapšenja da je on u Iranu priveden zbog sumnje za špijunažu, saopštilo je danas švajcarsko ministarstvo spoljnih poslova, prenosi Svisinfo.

Kako je ministarstvo navelo, diplomatskim predstavnicima Švajcarske nije bio dozvoljeno kontakt sa uhapšenim zbog toga što je optužen za špijunažu.

Kako su saopštili iz tog ministarstva, iako je to u skladu sa ustaljenom praksom iranskih vlasti u sličnim situacijama, to je kršenje Bečke konvencije o diplomatskim odnosima, što je iranskim zvaničnicima jasno stavljeno do znanja u više prilika.

Švajcarska ambasada je obaveštena o hapšenju svog državljanina 10. decembra, i bila je od tada u svakodnevnom kontaktu sa iranskim vlastima kako bi dobila više informacija o okolnostima hapšenja i mogućnosti da ga njeni predstavnici posete.

Kako je preneo iranski portal Nurnjuz, 64-godišnji švajcarski državljanin uhapšen je u oktobru prošle godine.

Ambasada Švajcarske je tek 9. januara obaveštena da je on sebi oduzeo život u zatvoru, nakon čega su švajcarske vlasti zatražile od iranskih da sprovedu punu istragu o svim okolnostima.

Švajcarsko ministarstvo spoljnih poslova danas nije otkrilo kakve informacije je povodom tog zahteva dobilo od Irana.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

CRVENO-BELI CENTAR BERNA: "Delije" pirotehnikom "obojile" švajcarski grad