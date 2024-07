"EVROPA PUCA PO ŠAVOVIMA..." Peskov zabrinut, ali ima i važnu poruku za Ameriku

PORTPAROL Kremlja Dmitrij Peskov ocenio je da Rusija ima dovoljno kapaciteta da odgovori na raspoređivanje američkih raketa velikog dometa u Evropi, ali da bi potencijalne žrtve u tom slučaju bile evropske prestonice.

Foto: EPA

Prema njegovim rečima, uvek je postojala paradoksalna situacija.

- Amerika je raspoređivala rakete u Evropi, različite rakete ali tradicionalno usmerene prema našoj zemlji. Naša zemlja je, logično, kao cilj naših raketa određivala tačke u Evropi - rekao je Peskov.

Kako je dodao portparol Kremlja, paradoks leži u tome da SAD nastavljaju da zarađuju, a Evropa je na nišanu raketa.

- Naša zemlja je na nišanu američkih raketa koje se nalaze u Evropi. Sve smo to već prošli, sve je to već viđeno. Imamo potencijal za obuzdavanje tih raketa, samo bi potencijalna žrtva bile evropske zemlje - upozorio je on.

Peskov je naglasio da sada nije najsrećnije vreme za Evropu.

- Evropa puca po šavovima. Nije najsrećniji period za Evropu i zato je, u različitim formama, neizbežno ponavljanje istorije - rekao je Peskov novinaru Pavlu Zarubinu komentarišući raspoređivanje američkih raketa na Starom kontinentu.

Podsetimo, Pentagon je najavio da će SAD 2026. godine početi sa raspoređivanjem udarnih sistema velikog dometa u Nemačkoj. Radi se o sistemima koji su znatno napredniji od postojećih u Evropi – raketama SM-6, "tomahavk" i hiperzvučnom oružju.

(RT Balkan)

BONUS VIDEO: TAJNO ORUŽJE RUSKOG RAKETNOG SISTEMA: JARS izvodi vežbe kamuflaže i kontradiverzije