HAMAS NE PUŠTA OTETE DO KRAJA RATA: Čelnici palestinske grupe odbacuju dogovore o razmeni talaca u Gazi dok traju borbe

NEMA pregovora o razmeni talaca i zatvorenika dok se ne okonča izraelska sveobuhvatna agersija na Pojas Gaze, poručili su juče lideri palestinske militantne grupe Hamas, dok međunarodne snage pokušavaju da dogovore novo primirje između zaraćenih strana. Procenjuje se da je oko 120 izraelskih talaca još u zarobljeništvu, dok je u izraelskim zatvorima više od 8.000 Palestinaca, među kojima ima mnogo žena i dece.

Tanjug

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) saopštila je da na severu Pojasa više ne postoji funkcionalna bolnica jer nema goriva, osoblja i zaliha lekova. Vođa tima SZO Šon Kejsi upozorio je da su bolnice na severu teritorije postale palijativni centri u kojima ljudi "čekaju da umru". Na severu nema više hirurških kapaciteta, rekao je on, što znači da bi pacijenti sa ozbiljnim povredama umrli od infekcija rana.

Broj poginulih u Gazi porastao je na više od 20.000, uključujući 8.000 dece i 6.200 žena, dok je broj ranjenih dostigao 52.600, objavilo je palestinsko ministarstvo zdravlja.

Portparol Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) Danijel Hagari kaže da Izrael završava operacije u severnom delu Pojasa Gaze, uključujući i grad Gazu.

- Prešli smo na borbu u Daraj-Tufi, u blizini Šejaje i time završavamo naše operacije u Džabaliji, Bejt Hanunu, Šejaji i Daraj-Tufi - rekao je Hagari.

IDF su objavile da su uspostavile operativnu kontrolu nad Bejt Hanunom, Džabalijom i nekoliko drugih oblasti u severnoj Gazi. U Džabaliji pripadnici IDF su u školi u kojoj su se sklonili civili pronašli oružje, dok su u kampu Šati na severnoj obali Gaze, uočili grupu operativaca Hamasa.

Palestinska agencija VAFA navodi da su izraelske vazduhoplovne snage bacile međunarodno zabranjene fosforne bombe na pijacu u Džabaliji i oko nje, dok su lokalni mediji izvestili da su pripadnici IDF u napadima u tom gradu i njegovom izbegličkom kampu, upadali u domove građana, odakle su ih isterali, i potom zapalili nekoliko kuća.

Palestinsko društvo Crvenog polumeseca izvestilo je da su pripadnici IDF opkolili centar Hitne pomoći Al Galija, u kome se nalazilo 127 građana, uključujući medicinsko osobolje i 22 ranjena. Građani grada Džabalije navodno su, prenosi VAFA, tokom jutra zakopali tela 30 neidentifikovanih osoba.

Vojnici su, takođe, napredovali u južnoj Gazi, a u gradu Kan Junisu IDF je izvela vazdušne napade na zgrade u kojima su uočeni Hamasovi operativci.

Huti urnišu luku u Egiptu

IZRAELSKA luka Eilat zabeležila je pad aktivnosti od 85 odsto otkako su pripadnici jemenske pobunjeničke grupe Huti, koju podržava Iran, pojačali napade na brodove u Crvenom moru, izjavio je izvršni direktor te luke Gideon Golber. Prema njegovim rečima, situacija se razvija tako da će doći do potpune obustave brodskog puta u pravcu luke Eilat. Alternativni put vodi oko južnog vrha Afrike, produžavajući putovanje do Sredozemnog mora za dve do tri nedelje, što će značiti dodatne troškove, navode izraelski zvaničnici.