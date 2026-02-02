HAOS ZBOG USTAŠKOG DERNEKA U ZAGREBU Zaratili Milanović i Plenković: "Otimanje države i izazivanje podela"

PREDSEDNIK Zoran Milanović poručio je danas da je odluka o dočeku hrvatskih rukometaša u organizaciji Vlade na zagrebačkom Trgu bana Jelačića neustavan, nezakonit i piratski akt za čije donošenje nema baš nikakve pravne osnove.

Foto: Tanjug/Hina/Mario Strmotić/Edvard Sušak

- Iz tog neustavnog i nezakonitog postupanja Vlade RH proizašla je i nezakonita primena policijske sile protiv komunalnih službi Grada Zagreba koje su sprečene u obavljanju svojih zakonom jasno propisanih ovlašćenja - napisao je Milanović na Fejsbuku.

Milanović ističe da je Vlada Hrvatske ovim sprovela svesnu destrukciju ustavnog poretka uz prethodno izmišljanje pravne osnove za svoje postupanje i postupanje Policije.

- Takvo postupanje Vlade RH zapravo je otimanje države i beskrupulozno izazivanje podela među hrvatskim ljudima. Za to je odgovoran predsednik HDZ-a Andrej Plenković - napisao je Milanović.

Hrvatska Vlada je na današnjoj telefonskoj sednici odlučila da preuzme organizaciju dočeka rukometne reprezentacije, uz pesme Marka Perkovića Tompson, jednog od najvećih promotera ustaštva, a čiji nastup je na javnim površinama u svojoj nadležnosti zabranila gradska vlast krajem prošle godine.

Gradonačelnik Tomislav Tomašević je rekao danas da Vlada nije tražila dozvolu za organizaciju skupa, kao da to i nije u njenoj nadležnosti.

Plenković: Radimo u skladu sa svojim ovlašćenjima

Hrvatski premijer Andrej Plenković odbacio je danas sve teze o protivustavnom i nezakonitom delovanju Vlade vezano za preuzimanje organizacije dočeka rukometne reprezentacije koja je osvojila bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u Danskoj.

Plenković je u obraćanju novinarima u Zagrebu rekao da Vlada deluje u skladu sa svojim ovlašćenjima i, kako je naveo, najvažnije - zdravim razumom.

- Hrvatski narod je 1990. birao demokratiju, slobodu, a nije birao totalitarni refleks, podele, cenzuru... Kad vidimo da zbog ovakvih ideoloških, dogmatskih i isključivih pristupa levice koja je odlučila da bude gospodar kome će se omogućiti, a kome ne, i to pesme koje ne mogu nikome biti sporne. Sporna je osoba, sporan je ideološki kut i želi se nametnuti jedna optika - naveo je Plenković.

Na pitanje koji dokument dozvoljava Vladi da organizuje ovaj doček, Plenković je uputi na veb stranicu Vlade. Vi ste dovoljno dovitljivi da možete otići na veb Vlade, ali ako baš želite da ja čitam - član 31. stav 3. Zakona o Vladi, član 4., stav 3. Zakona o javnom okupljanju.

Na pitanje da li je izvršio državni udar, kao što ga optužuje opozicija, ali i deo pravnih i ustavnih stručnjaka, Plenković je bio ironičan: "Vanredno je stanje. Vojska samo što nije izašla. Smešno je to malo... Hrvatska ide napred, ostvaruje sve strateške interese, a opozicija bi htela da dođe malo na naše mesto. Moraće se načekati", poručio je Plenković.

Upitan zašto od Grada nije tražio dozvolu Grada za organizovanje dočeka, Plenković je rekao:

- Žao mi je da je (gradonačelnik Tomislav) Tomašević uzrujan. On je mene zvao jutros. Ja sam bio na sastanku, ali nisam čekao kao (predsednik Repubike Zoran) Milanović, nego sam mu se javio odmah. Objasnio sam šta radimo i zašto to radimo. Vlada ima svoja ovlašćenja da ovo napravi. Bronzu nije osvojila reprezentacija grada, nego hrvatska reprezentacija".

Velik deo Vlade i ministara biće na dočeku, rekao je Plenković.

- S obzirom na to da se juče navečer saznalo da je došlo do otkazivanja dočeka i to tradicionalnog, zbog očitog neslaganja između Grada i HRS-a, kad smo shvatili što se događa, odlučili smo da preuzmemo organizaciju svečanog dočeka - rekao je premijer.

Dodao je da je to trebalo da bude jedna lepa, ugodna, opštenacionalna podrška našim sportistima u patriotskom zanosu, onako kako narod to voli. Jednostavno ponoviti ono što je bilo prošle godine i nemam utisak da je tada bilo nekih ekscesa", rekao je Plenković.

Dodao je da Grad Zagreb ovog puta uopšte nije ni kontaktirao Vladu, što im je, kako je rekao, bilo veoma čudno.

- Vlada nije htela da dopusti da ostane veliki jaz između hrvatskog naroda, hrvatskih sportista i hrvatskih domoljubnih pevača. Zbog toga smo jutros preuzeli organizaciju - kazao je Plenković.

Istakao je da je njegova Vlada ne samo patriotska, nego i Vlada koja izrazito voli sport.

- To ćemo činiti i dalje, ako Grad zbog nekih skupštinskih zaključak nije u stanju da organizuje doček. praktično kopi peist prošlogodišnjeg dočeka, Vlada je tu da to može i treba. Vlada u skladu sa Ustavom i zakonima je najviše telo izvršne vlasti. Radimo ono što svaka odgovorna hrvatska Vlada treba da radi - rekao je Plenković.

Kako navodi, "strategija opozicije je vrlo jasna: Imaćemo jedan red fašizacije, pa drugi red korupcije, pa ćemo imati red inflacije, pa ćemo imati red okupacije... Sve te četiri reči pretaču se iz dana u dan u jednu nepodnošljivo repetitivno prozirnu i - potpuno neutemeljenu politiku leve opozicije", naveo je Plenković i dodao: "A mi pred vratim OECD-a".