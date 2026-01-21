Region

SRBI SU DISKRIMINISANI: Arno Gujon razotkrio šta rade našem narodu u BiH (FOTO)

Novosti online

21. 01. 2026. u 15:11

DIREKTOR Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Arno Gujon objasnio je kako izgleda diskriminacija Srba u BiH.

СРБИ СУ ДИСКРИМИНИСАНИ: Арно Гујон разоткрио шта раде нашем народу у БиХ (ФОТО)

Foto I. Marinković

- Primer džamije i pravoslavnog groblja - isto mesto (Vrapčići kod Mostara) - ista procedura "harmonizacije" zemljišta - isti službenik. Džamija upisana na Islamsku zajednicu u Mostaru (kao što treba da bude). Srpsko pravoslavno groblje i kapela upisani na državu BiH (gde su Bošnjaci većina) umesto na Srpsku pravoslavnu crkvu. Ovo je flagrantan primer da isti zakon ne važi isto za sve u Bosni i Hercegovini i da su Srbi u  tišini sistematski diskriminisani - naveo je Gujon na Iksu.

