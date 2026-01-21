SRBI SU DISKRIMINISANI: Arno Gujon razotkrio šta rade našem narodu u BiH (FOTO)
DIREKTOR Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Arno Gujon objasnio je kako izgleda diskriminacija Srba u BiH.
- Primer džamije i pravoslavnog groblja - isto mesto (Vrapčići kod Mostara) - ista procedura "harmonizacije" zemljišta - isti službenik. Džamija upisana na Islamsku zajednicu u Mostaru (kao što treba da bude). Srpsko pravoslavno groblje i kapela upisani na državu BiH (gde su Bošnjaci većina) umesto na Srpsku pravoslavnu crkvu. Ovo je flagrantan primer da isti zakon ne važi isto za sve u Bosni i Hercegovini i da su Srbi u tišini sistematski diskriminisani - naveo je Gujon na Iksu.
