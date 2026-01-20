Region

NE POMAŽI NI POLOVNI RAFALI Hrvati priznaju: Vučić od Vojske Srbije napravio najjaču vojsku u regionu

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

20. 01. 2026. u 16:26

GLOBAL Firepower Index u svojoj metodologiji uzima u obzir više od 60 različitih faktora, uključujući kopnene, vazdušne i pomorske snage, lance snabdevanja, prirodne resurse i geografski položaj.

НЕ ПОМАЖИ НИ ПОЛОВНИ РАФАЛИ Хрвати признају: Вучић од Војске Србије направио најјачу војску у региону

Foto: Profimedia/Ilustracija


Najnovije rangiranje Global Firepower Indexa za 2025. godinu još jednom potvrđuje ko drži stvarnu vojnu ravnotežu u svetu. Analiza, koja obuhvata 145 država, pokazuje da se na samom vrhu liste i dalje nalaze Sjedinjene Američke Države, Rusija i Kina – zemlje koje već godinama oblikuju globalne bezbednosne odnose. Za razliku od jednostavnog sabiranja broja vojnika, Global Firepower Index procenjuje ukupnu sposobnost vođenja rata: od nivoa tehnološkog razvoja i logistike, preko vazdušnih, kopnenih i pomorskih kapaciteta, do geografskih i strateških prednosti pojedine države.

Foto printskrin GFI

Prema tom indeksu, SAD zauzimaju prvo mesto sa najnižom vrednošću Military Power Indexa od 0,07, što označava najveću ukupnu vojnu moć. Američka vojska broji više od 1,3 miliona aktivnih pripadnika, ali ključ njene nadmoći leži u globalnom dometu, tehnološkoj prednosti i izuzetno razvijenoj logističkoj infrastrukturi koja omogućava brzo delovanje na gotovo svakom delu planete.

Foto Vojska Srbije


Odmah iza SAD nalaze se Rusija i Kina. Kina se ističe najvećim brojem aktivnih vojnika među vodećim silama, sa više od dva miliona pripadnika, dok Rusija svoju snagu temelji na kombinaciji velikih ljudskih resursa, ogromne teritorije i snažnih strateških kapaciteta. Prema indeksu, obe države ostaju nezamenljivi akteri u globalnim vojnim odnosima.

Foto printskrin GFI

Da vojna moć nije isključivo pitanje brojnosti ili količine naoružanja, pokazuje i nedavna američka operacija protiv venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura. Akcija, koja je trajala svega dva i po sata, završila se uspešnim izvlačenjem Madura i njegove supruge iz vojnog kompleksa. Taj primer jasno ilustruje koliko su obuka, obaveštajni rad i logistička priprema često presudniji od same veličine vojske ili arsenala. Global Firepower Index u svojoj metodologiji uzima u obzir više od 60 različitih faktora, uključujući kopnene, vazdušne i pomorske snage, lance snabdevanja, prirodne resurse i geografski položaj. Važno je naglasiti da niža vrednost indeksa znači veću ukupnu vojnu moć.

Foto printskrin GFI

Prema ovom rangiranju, Hrvatska se nalazi na 74. mestu, dok je Srbija rangirana na 63, a Bosna i Hercegovina na 132. mestu. Uz tri vodeće sile, u samom vrhu liste nalaze se još Indija, Južna Koreja, Ujedinjeno Kraljevstvo, Japan, Francuska, Turska i Italija. Zanimljivo je da neke od tih zemalja imaju znatno manji broj aktivnih vojnika od država koje su rangirane niže, što dodatno potvrđuje da sama brojnost nije presudan kriterijum vojne snage. Japan, na primer, duguje visoku poziciju snažnoj mornarici i vazdušnim snagama, uključujući jednu od najmodernijih flota razarača, savremene borbene avione i napredne protivraketne sisteme.

Foto Vojska Srbije

Ujedinjeno Kraljevstvo, iako raspolaže relativno malom kopnenom vojskom, oslanja se na snažne vazdušne i pomorske kapacitete, kao i na duboku integraciju u NATO strukture. Francuska, pak, svoju poziciju među deset najmoćnijih vojski sveta zasniva na nuklearnom arsenalu, mornarici sposobnoj za delovanje na otvorenim morima i dokazanoj sposobnosti samostalnog izvođenja prekomorskih vojnih operacija.

(Večernji.hr)

BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SVETSKI SKANDAL! Dvoje Srba hitno izbačeno iz tenisa, uradili ono što nikako nisu smeli!?

SVETSKI SKANDAL! Dvoje Srba hitno izbačeno iz tenisa, uradili ono što nikako nisu smeli!?