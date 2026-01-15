IMA MRTVIH U STRAVIČNOJ NESREĆI: Policija i Hitna pomoć odmah reagovali

U TEŠKOJ saobraćajnoj nesreći koja se danas u poslepodnevnim satima dogodila na magistralnom putu M6.1, Mostar-Široki Brijeg, u mestu Dobrič, smrtno je stradala jedna osoba, potvrdio je za "Avaz" dežurni kantonalni tužilac Tužilaštva Zapadnohercegovačkog kantona.

Prema saznanjima, smrtno je stradao I.K. (71) iz Mostara, koji je upravljao vozilom "smart". Nesretni muškarac je davao znakove života na licu mesta, nakon čega je vozilom Hitne pomoći prevezen do bolnice, gde je, uprkos naporima lekara, podlegao povredama.

U nesreći su učestvovala, još dva vozila, "mercedes" i "reno", a oba vozača su, takođe, povređena. Zbog uviđaja na tom mestu, saobraćaj je u potpunosti obustavljen.

