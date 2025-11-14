MILANOVIĆ O TRAMPU I PUTINU: Diplomatija u kojoj ne razgovaraš s protivnikom je put u nepovrat
PREDSEDNIK Hrvatske Zoran Milanović danas je nakon susreta s mađarskim kolegom izrazio nadu da će u Budimpešti ipak biti održan ranije planiran, pa otkazan sastanak američkog i ruskog predsednika.
Naglasio je da nije svako rešenje isto i nije svako opravdano”, ali je prekid dijaloga s onim ko je smatran „neprijateljem i suparnikom” i njegova „demonizacija” put „bez kraja”. Zbog toga je „iskreno navijao” da se u mađarskoj prestonici održi najavljeni susret američkog predsednika Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina, jer je “diplomatija u kojoj ne razgovaraš s protivnikom negacija diplomatije i put u nepovrat”.
Milanović je izrazio nadu da će se susret Trampa i Putina ipak dogoditi te naglasio da bi mu „bilo drago da bude u Budimpešti”, radi Mađarske, ali pre svega radi mira.
Preporučujemo
"PRISTAJEM NA SVE KAO OČAJNA LjUBAVNICA": Milanović u svom stilu odgovorio Plenkoviću
03. 11. 2025. u 09:48
HRVATI U ŠKOLAMA DECU UČE DA MRZE SRBE: Od jula traje ustaško divljanje
12. 11. 2025. u 17:24
USTAŠE I NA VLASTI: Nakon nasilja nad Srbima, nove zabrane u Hrvatskoj
09. 11. 2025. u 17:02
RUSI OBJAVILI SPISAK NAJVEĆIH NEPRIJATELjA: Evo na kom je mestu Hrvatska
RUSKI ski list „Vzgljad“ sastavio je i u utorak objavio „Rejting neprijateljskih vlada“ kako bi pokazao razliku između država koje se svesno suprotstavljaju Rusiji i onih koje su na tu odluku „protiv njihove volje naterale spoljnopolitičke okolnosti“, prenosi Slobodna Dalmacija.
14. 11. 2025. u 16:54
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
Policija uletela na svadbu, HAPSI MLADU - a tek objašnjenje! Ovo je LUDNICA (VIDEO)
ČAK i na najlepšim svadbama ponekad se dese nepredviđene situacije, sitne greške ili čak veći incidenti.
14. 11. 2025. u 16:23
Komentari (0)