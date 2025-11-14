Region

MILANOVIĆ O TRAMPU I PUTINU: Diplomatija u kojoj ne razgovaraš s protivnikom je put u nepovrat

Novosti online

14. 11. 2025. u 18:09

PREDSEDNIK Hrvatske Zoran Milanović danas je nakon susreta s mađarskim kolegom izrazio nadu da će u Budimpešti ipak biti održan ranije planiran, pa otkazan sastanak američkog i ruskog predsednika.

Foto: TANJUG/ FOTO HINA/ ADMIR BULJUBAŠIĆ

Naglasio je da nije svako rešenje isto i nije svako opravdano”, ali je prekid dijaloga s onim ko je smatran „neprijateljem i suparnikom” i njegova „demonizacija” put „bez kraja”. Zbog toga je „iskreno navijao” da se u mađarskoj prestonici održi najavljeni susret američkog predsednika Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina, jer je “diplomatija u kojoj ne razgovaraš s protivnikom negacija diplomatije i put u nepovrat”.

Milanović je izrazio nadu da će se susret Trampa i Putina ipak dogoditi te naglasio da bi mu „bilo drago da bude u Budimpešti”, radi Mađarske, ali pre svega radi mira.

