PRONAĐENO TROJE TINEJDŽERA U HRVATSKOJ: Majka slučajno otkrila gde su i šta rade!
TROJE maloletnika koji su u sredu nestali u Sisku, pronađeni su danas na zagrebačkim Sveticama, potvrdili su članovi porodica.
Pronađeni su nakon što je majci nestalog dečaka na mobilni telefon stiglo obaveštenje da je u jednoj radnji račun platio karticom, a ona je onda nazvala policiju, piše Dnevnik.hr.
Policiju je nazvala i žena koja je trojacprepoznala ispred radnje nakon što je na portalima videla njihove fotografije.
Ona je ostala u njihovoj blizini sve dok policija nije došla po njih.
I zagrebačka i sisačka policija potvrdile su da su maloletnici pronađeni.
