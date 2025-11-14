Region

PRONAĐENO TROJE TINEJDŽERA U HRVATSKOJ: Majka slučajno otkrila gde su i šta rade!

Новости онлине

14. 11. 2025. u 14:56

TROJE maloletnika koji su u sredu nestali u Sisku, pronađeni su danas na zagrebačkim Sveticama, potvrdili su članovi porodica.

ПРОНАЂЕНО ТРОЈЕ ТИНЕЈЏЕРА У ХРВАТСКОЈ: Мајка случајно открила где су и шта раде!

Foto: Printksrin/nestali.hr

Pronađeni su nakon što je majci nestalog dečaka na mobilni telefon stiglo obaveštenje da je u jednoj radnji račun platio karticom, a ona je onda nazvala policiju, piše Dnevnik.hr.

Policiju je nazvala i žena koja je trojacprepoznala ispred radnje nakon što je na portalima videla njihove fotografije.

Ona je ostala u njihovoj blizini sve dok policija nije došla po njih.

I zagrebačka i sisačka policija potvrdile su da su maloletnici pronađeni.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SIN BIVŠEG SRPSKOG FUDBALERA PAO SA VIŠE OD TRI TONE DROGE! Nema dalje od ovoga, ovo je Liga šampiona!

SIN BIVŠEG SRPSKOG FUDBALERA "PAO" SA VIŠE OD TRI TONE DROGE! "Nema dalje od ovoga, ovo je Liga šampiona!"