"U BIH IMA VLADAVINE PRAVA KOLIKO U DUBAIJU SNEGA" Dodik: Pravedna je taman koliko su bili pošteni Minhauzen i Lustig zajedno
PREDSEDNIK Milorad Dodik kaže da je iznenađen izjavom premijera Federacije BiH Nermina Nikšića da je vladavina prava kad Kristijan Šmit napiše zakon i kad se po tom papiru vodi proces protiv predsedsednika Srpske.
- Dobri moj Nermine, u BiH ima vladavine prava taman koliko i u Dubaiju snega. Pravedna je taman koliko su bili pošteni Minhauzen i Lustig zajedno. Jedinstvena kao rogovi u vreći. I takva BiH ništa nije uradila, meni je sudio Šmit, isti onaj koji je pučem tebe, pravedni moj Nermine, ustoličio za predsednika Vlade Federacije - naveo je Dodik na mreži Iks.
Dodiik je to rekao komentarišući izjavu Nikšića, da "svaka odluka kojom se potvrđuje vladavina prava, poput oduzimanja mandata predsedniku Republike Srpske, predstavlja korak napred ka snažnijoj, pravednijoj i jedinstvenijoj BiH".
Istakao je da njemu ni Nikšić, a ni BiH nisu ništa oduzeli, jer mu ništa nisu ni dali.
- A ti, druže Nermine, da si u punom kapacitetu, poslao bi Ramu Isaka da privede Šmita, da mu se 'pravna država' BiH izvini što ju je uništio - naveo je predsednik Republike Srpske.
(Tanjug)
