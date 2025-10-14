"DOLE NEMAČKI IMPERIJALIZAM" Protest u Sarajevu zbog dolaska Ursule fon der Lajen
GRUPA građana okupila se danas ispred zgrade Predsedništva BiH i iskazala nezadovoljstvo zbog dolaska predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen.
Okupljeni građani u rukama drže transparente sa porukama: "Dole nemački imperijalizam", "Smrt imperijalizmu, sloboda Palestini", "Ursula i Netanijahu zajedno u genocidu", "Ursula, van iz BiH", prenela je Srna.
Fon der Lajen je popodne doputovala u BiH, gde se sastala sa članovima Predsedništva BiH, a potom i predsedavajućom Saveta ministara Borjanom Krišto.
Fon der Lajen je u Sarajevo doputovala iz Crne Gore.
(Sputnjik)
