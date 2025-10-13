NESREĆA U BJELOVARU: Poginuli radnici na gradilištu u centru grada
DVA radnika, državljani Hrvatske i Indije, poginula su jutros kada se na njih urušio zid prilikom radova na obnovi zatvora u Bjelovaru, saopšteno je iz policije.
Iz policije su naveli da su poginuli pedesetdevetogodišnji državljanin Hrvatske i četrdesetdvogodišnji državljanin Indije.
Nesreća se dogodila na gradilištu u centru grada, prenose hrvatski mediji.
(SRNA)
