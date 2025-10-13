HRVATSKA VRAĆA VOJNI ROK: Trajaće dva meseca, a regrute neće testirati na opijate

HRVATSKI ,ministar odbrane Ivan Anušić danas je najavio da očekuje da će se o zakonima o odbrani i službi u hrvatskim oružanim snagama glasati u Saboru sledeće nedelje, nakon čega će početi pripreme i pozivi za regrute, a očekuje da će prvi regruti stići u kasarnu već u januaru sledeće godine.

Foto: Profimedia

- Za dva meseca će steći sve osnovne vojne veštine, uključujući preživljavanje i samoodbranu, motoričke sposobnosti, fizičku spremnost, ishranu, a ako regrut odluči da ide dalje, potpisaće ugovor za aktivno vojno lice, a zatim će preći na specijalističku vojnu obuku - rekao je Anušić.

Anušić je rekao da će vojna obuka koštati oko 20 miliona evra godišnje, a za civilnu obuku, dodao je, treba pitati Ministarstvo unutrašnjih poslova. Napomenuo je samo da će naknada za one koji služe civilni rok biti znatno niža nego za regrute u kasarni. Pored njegovog, u ceo proces će biti uključeni i Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo zdravlja.

Takođe je istakao da će pre treninga proći lekarski pregled kako bi se utvrdilo da li su sposobni za trening, ali taj pregled neće uključivati testiranje na opijate jer, napominje, to ne mogu legalno sprovesti bez njihovog pristanka.