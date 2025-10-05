Region

DRAMA U SLOVENIJI: Pokrenula se lavina, nestala tri Hrvata

Новости онлине

05. 10. 2025. u 12:21

POD vrhom Toska u Bohinju u Sloveniji pokrenula se lavina. Lavina je navodno odnela troje planinara. U toku je akcija spašavanja, javlja slovenski 24ur.

ДРАМА У СЛОВЕНИЈИ: Покренула се лавина, нестала три Хрвата

Foto: Unsplash

Navodno su nestala tri hrvatska državljanina.

Akcija spađavanja je u toku, a intervenišu gorske službe spašavanja Radovljice, Bohinja i Jesenica, kao i policija. Helikopter trenutno ne može da poleti zbog loših vremenskih uslova, javlja 24ur.

- Informaciju je za 24ur.com potvrdila Policijska uprava Kranj - piše slovenski medij.

- Prema dosad poznatim informacijama, sedam hrvatskih državljana nalazilo se u Vodnikovom domu u Velom Polju. Četvoro ih je ostalo tamo, dok su trojica nastavila put uprkos lošim vremenskim uslovima. Navodno ih je odnela lavina koja se aktivirala putem - piše slovenski medij.

