HRVATSKI VOJNICI UBILI SRPSKE STARCE NA KUĆNOM PRAGU: Navršava se 30 godina od zločina u Varivodama kod Knina

NAVRŠAVA se 30 godina od nekažnjenog zločina nad srpskim civilima u Varivodama kod Knina, koje su hrvatski vojnici pronašli i ubili u njihovim kućama dva meseca nakon završetka hrvatske zločinačke operacije "Oluja", saopštio je danas Informaciono-dokumentacioni centar "Veritas".

Foto: Shutterstock/Ilustracija

U Varivodama je 28. septembra 1995. godine ubijeno devetoro ljudi: Jovan Berić /75/, Špiro Berić /55/, Radivoje Berić /69/, Marija Berić /69/, Mirko Pokrajac /84/, Dušan Dukić /59/, Marko Berić /82/, Milka Berić /67/, Jovan Berić /56/ i Uglješa Ilijašević /54/.

Istog dana ubijen je i deseti meštanin Varivoda, Uglješa Ilijašević /54/, čije je telo, sa prostrelnom ranom u potiljku, kasnije pronađeno u jednoj cisterni za vodu u blizini sela.

Prosečna starost žrtava bila je 67 godina, slično kao i u obližnjem selu Gošić, gde su hrvatski vojnici mesec dana ranije, 27. avgusta, ubili sedam meštana srpske nacionalnosti, prosečne starosti 70 godina.

U oba sela ni u vreme rata ni u vreme ubistva, nije bilo nikakvih ratnih dejstava, a, kako ističu iz "Veritasa" ubijeni su ostali u svojim selima zato što nisu mogli ili hteli napustiti svoja ognjišta.

Svi su ubijeni u svojim dvorištima, na kućnom pragu ili u kućama, vatrenim oružjem iz neposredne blizine.

"Veritas" navodi da je hrvatska policija, iako je znala identitet žrtava, u nameri prikrivanja zločina, tela tajno zakopala na kninskom groblju pod oznakom "nepoznat".

Njihova tela su u proleće 2001. godine ekshumirali haški istražioci, kada su ekshumirani i posmrtni ostaci 301 žrtve ubijene u "Oluji" i nakon ove zločinačke akcije.

Porodice su ih identifikovale 2002. godine po DNK-a metodi i sahranile u rodnim selima, gde su im opština Kistanje i Srpsko narodno vijeće podigli spomenike, koji su više puta skrnavljeni.

Pod pritiskom međunarodne zajednice i organizacija za zaštitu ljudskih prava, već 1996. godine podignuta je optužnica protiv šestorice bivših hrvatskih vojnika: Nikole Rašića, Ivana Jakovljevića, Pere Perkovića, Ivice Petrića, Zlatka Ladovića i Nediljka Mijića, i to zbog krivičnog dela ubistvo iz koristoljublja.

Iako su četvorica optuženika u istrazi priznali počinjenje dela, Županijski sud u Zadru ih je oslobodio, a tokom ponovljenog suđenja pred Županijskim sudom u Šibeniku, zastupnik optužbe je odustao od optužnice protiv svih optuženika i najavio novu istragu.

- Međutim, ni 30 godina od zločina, nema ni optuženih ni osuđenih za ubistva civila u Varivodama i Gošiću, kao ni za mnoga druga ubistva srpskih civila u "postolujnim" vremenima u susednim selima - napominju u "Veritasu".

Po popisu stanovništva u Hrvatskoj iz 1991. godine, u Varivodama je živelo 477 ljudi, od kojih 472 Srba, dva Jugoslovena, jedan Hrvat i dvoje ostalih.

Popis stanovništva iz 2021. godine pokazao je da u tom selu živi 61 osoba, bez oznake o nacionalnoj pripadnosti, od kojih samo četvoro mlađih od 40 godina.

(SRNA)