ZA TRI MESECA UBOLA TRI PARTNERA: Zagrepčanka ranila tri muškarca u svom stanu

NA ŽUPANIJSKOM sudu u Zagrebu nastavljeno je suđenje 43-godišnjoj Tonki Č., optuženoj da je tokom tri meseca prošle godine u svom stanu u centru grada nožem izbola trojicu muškaraca.

Pred sudom su govorili svedoci, otkrivajući niz detalja o njenom ponašanju i okolnostima koje su prethodile napadima.

Na ročištu je saslušana dizajnerka A.D.H. (40), koja je izjavila da je Tonku upoznala još 2017. godine, kada je bila u istražnom zatvoru zbog pokušaja ubistva. „Kad pije alkohol, kao da vrag uđe u nju“, rekla je, dodajući da su prekinule druženje pre tri godine. O T.J., jednoj od žrtava, rekla je - Seljačina, primitivan, vrlo nepristojan i nekulturan. Ne ceni ženski rod - Navela je i da joj je jednom Tonka priznala kako joj je žao što ga je ubola.

Vodoinstalater opisa krvave scene

Svedok S.P. (30) ispričao je šta je video kobnog jutra kada je došlo do trećeg napada. - Čula se galama pa tišina. Kolega je našao mobilni i peškir, a potom se žena pojavila na prozoru, raščupana i derala se. Posle 15 minuta čulo se udaranje. Došla je policija, a muškarac je iskočio kroz prozor i rekao: ‘Izbola me‘ - naveo je S.P. Prema rečima njegovog kolege, Tonka je htela još jednom da ubode žrtvu, ali je odustala kada je shvatila da je posmatraju.

Svedočili poznanici optužene

Vozač A.K. (50) ispričao je kako je, na molbu bivše devojke, jednom posetio Tonkin stan, ali je tada naišla policija. - Vrata su bila razvaljena, pečat otrgnut. Sve što smo uzeli policija nam je oduzela. Na kraju sam zbog toga bio osuđen - rekao je. Dodao je da je dva meseca pre pokušaja ubistva bio u njenom stanu dok je ona radila u kazinu.

Optužena i ranije osuđivana

Tonka Č. je, podsećamo, optužena da je trojici muškaraca nanela ukupno pet uboda kuhinjskim nožem. Hapšenje je usledilo nakon incidenta 25. maja, kada je 54-godišnji T.J. krvav iskočio kroz prozor prizemnog stana i policiji rekao da ga je izbola. Prethodno je, u aprilu, ubola 44-godišnjeg H.V. u stomak, a u februaru 39-godišnjeg D.J. u prsa i ruku.

- Bez razloga me ubola. Sedeo sam na krevetu dok mi je prijateljica stavljala krpu na ranu. Bio sam u šoku - rekao je H.V. istražiocima. D.J. je dodao da je tokom šale dobacio: „Hoćeš li i mene piknuti?“ nakon čega ga je zaista napala nožem.

Istraga otkrila sve

Policija je više puta intervenisala u stanu u kojem je često boravilo više osoba. Optužena je posle poslednjeg incidenta prebačena u bolnicu zbog vidne rastrojenosti. Tonka Č. je već bila osuđena 2016. godine zbog pokušaja ubistva jednog od istih muškaraca i kaznu služila u Požegi. Prema saznanjima, pati od psihoorganskog sindroma i ima ozbiljnih problema s alkoholom.

