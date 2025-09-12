"ĆUŠKA" SARAJEVU IZ MOSKVE: Ambasada Rusije u BiH opomenula Konakovića

AMBASADA Rusije u BiH saopštila je da navodi Ministarstva inostranih poslova u Savetu ministara o ruskim bespilotnim letelicama koje su navodno „prekršile poljski vazdušni prostor“ nisu u saglasnosti sa spoljnopolitičkim stavovima koje je odobrilo Predsedništvo BiH.

Foto. Printskrin/Jutjub

Nakon što je Ministarstvo inostranih poslova u Savetu ministara, kojim rukovodi Elmedin Konaković, na mreži Iks pružilo podršku Poljskoj i najoštrije osudilo ulazak "ruskih dronova u poljski vazdušni prostor", iz ruske Ambasade su pozvali da se u vezi sa bilo kakvim akcijama Oružanih snaga Rusije uzimaju u obzir isključivo podaci Ministarstva odbrane Ruske Federacije, gde su jasno isključili planove za napade na objekte na poljskoj teritoriji.

Ambasada Rusije ističe da BiH nije članica NATO-a, niti EU, te da stoga zamena stvarnih mišljenja i težnji građana BiH slepim kopiranjem propagandnih smernica Brisela nema nikakve veze sa istinskom demokratijom i besperspektivna je za budućnost BiH.

Štaviše, konstatuju, da su, sudeći po informacijama na poljskim društvenim mrežama, ove dronove najverovatnije lansirali Ukrajinci, tako da se radi o namernoj provokaciji, navodi se u saopštenju Ambasade Rusije u BiH objavljenom na društvenim mrežama, prenosi RTRS.

(Sputnjik)