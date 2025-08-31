Region

"KOD VUČIĆA DOLAZE SVI, KOD NAS NE DOLAZI NIKO!": Ante Prkačin o predsedniku Srbije (VIDEO)

В.Н.

31. 08. 2025. u 11:08

HRVATSKI poslanik Ante Prkačin izjavio je u jednoj emisiji da su najmoćniji svetski političari posećivali predsednika Srbije Aleksandra Vučića, dok, kako je naveo, niko od njih nije došao u Hrvatsku.

КОД ВУЧИЋА ДОЛАЗЕ СВИ, КОД НАС НЕ ДОЛАЗИ НИКО!: Анте Пркачин о председнику Србије (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

- Vučića je posetio predsednik Kine, predsednik Indije, Markon, nemački predsednik i tako dalje. A kod nas ne dolazi, niko - rekao je Prkačin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Danilo Lazovic (@lazzarrooo)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŠOK! Najnovije vesti sa Evrobasketa o povredi Bogdana Bogdanovića NISU DOBRE!

ŠOK! Najnovije vesti sa Evrobasketa o povredi Bogdana Bogdanovića NISU DOBRE!