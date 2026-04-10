SVEŠTENIK OBJASNIO: Da li ima smisla postiti samo na Veliki petak?
MNOGI vernici koji nisu postili ceo vaskršnji post, na Veliki petak, suzdržavaće se od mrsne hrane, pa se postavlja pitanje da li to ima smisla.
Prečasni protonamesnik inž. Hadži Željko Jovanović kaže da to nije greh, već prvi korak ka sledećem postu.
Danas je Veliki petak, najtužniji dan u godini i dan strogog posta. Većina vernika će jesti posnu hranu, iako nisu postili ceo Vaskršnji post koji je trajao sedsm nedelja.
Blagoslov je postiti sva četiri velika posta
Prečasni protonamesnik inž. Hadži Željko Jovanović kaže za Informer da takve osobe ne treba osuđivati, već im dati podstrek za dalje.
- Blagoslov i preporuka naše Crkve jeste da mi, pravoslavni hrišćani postimo sva četiri velika posta od početka do kraja: Božićni, Vaskršnji, Petrovski i Velikogospojinski. Osim toga, poželjno je postiti sredu i petak, osim kada je razrešeno posta (trapave sedmice). Svako putovanje, pa i ono najduže, počinje prvim korakom. Ako je za nekog prvi korak ka postu tako što će početi od Velikog petka, onda to treba posmatrati pozitivno. Neka tog dana posti, pa od sledećeg posta će možda uspeti sve dane da se uždržava od mrsne hrane - objašnjava sveštenik Jovanović.
Prvi korak je vetar u leđa za dalje
On napominje da je taj prvi korak najvažniji.
- Bitno je da mi napravimo prvi korak, a Gospod će nas prigrliti dalje i povesti putem spasenja. Onima koji poste samo Veliki petak, neka se računa kao njihov prvi korak kojim su krenuli ka postu. Ako je to prvi korak ka postu, onda će sigurno sve biti dobro - kaže Željko Jovanović.
