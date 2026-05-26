HOROSKOP ZA SREDU, 27. MAJ: Ovna očekuju nove poslovne šanse, Ribe vanredni troškovii, Vaga ide na kraći put, Strelac upoznaje mlađu osobu

SAZNAJTE šta vas u sredu, 27. maja, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Mesec u kući partnerstva pod uticajem Merkura iz kuće komunikacija donosi vam poslovni dogovor preko interneta ili poznanstvo na kraćem putu. Napet aspekt s Jupiterom u kući privatnosti podstiče tenziju u porodici.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Trigon između Meseca u kući posla i Merkura u kući novca donosi vam isplativu ponudu ali kvadrat sa Jupiterom da pažljivo i više puta čitate dokumentaciju. Susret s nekim koga poznajete preko prijatelja. Unosite više tečnosti.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Vaš vladalac Merkur u vašem znaku pod uticajem Meseca iz kuće kreativnosti donosi dobitke preko umetničkog zanimanja, javne delatnosti ili privatnog biznisa. Povedite više računa ako planirate kupovinu ili prodaju nekretnine.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Vaš vladalac Mesec u kući privatnosti pravi kvadrat s Jupiterom u vašem znaku donoseći vam svađe i rasprave s članovima porodice, naročito sa ženama. Sukobi sa nadređenima. Pokažite više tolerancije prema kolegama.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Mesec u kući komunikacija pravi trigon sa Merkurom u kući novca donoseći vam kontakt s nekim s kim ćete moći da ostvarite dobru poslovnu saradnju. Povedite više računa o dokumentaciji. Intenziviranje hroničnih zdravstvenih tegoba.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Vaš vladalac Merkur, planeta biznisa, u kući karijere, pravi trigon s Mesecom u kući novca donoseći vam priliku za zaradu. Napet aspekt sa Jupiterom u kući neočakivanih situacija donosi vam vanredne izdatke. Susret sa Bikom.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Prelazak Meseca preko vašeg znaka pod uticajem Jupitera iz kuće karijere donosi vam sukobe s nadređenima i ženama na poslu. Odlazak na kraći put u inostranstvo. Poznanstvo preko interneta. Unosite više vitamina.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Jupiter u devetoj kući pravi napet aspekt s Mesecom u kući prepreka donoseći vam probleme na putovanjima, sa pravnim pitanjima, u inostranstvu ili na ispitima. Dobici preko podele imovine, alimentacije ili stipendije.

STRELAC (23. 11 - 21. 12)

Trigon između Meseca u kući društvenog života i Merkura u kući partnerstva donosi vam susret sa mlađom osobom. Napet aspekt s vašim vladaocem Jupiterom u kući novca, upozorava na probleme sa finansijama.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

S Mesecom u kući karijere pod uplivom Jupitera iz kuće partnerstva možete da očekujete sukobe sa nadređenima, ali i sa voljenom osobom. Budite pažljiviji prilikom potpisivanja ugovora i dokumenata. Nesanica.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Trigon između Meseca u devetoj kući i Merkura u kući kreativnosti donosi vam dobitke preko visokog obrazovanja, putovanja ili rešavanja pravnih pitanja. Intenziviranje hroničnih zdravstvenih tegoba.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Merkur, vladalac partnerskih odnosa, u kući privatnosti, donosi rasprave sa ukućanima, a Mesec u kući novca priliku za uvećanje prihoda, ali i vanredne troškove. Dobijate romantičnu poruku od jedne Škorpije.