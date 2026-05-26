HOROSKOP ZA SREDU, 27. MAJ: Ovna očekuju nove poslovne šanse, Ribe vanredni troškovii, Vaga ide na kraći put, Strelac upoznaje mlađu osobu
SAZNAJTE šta vas u sredu, 27. maja, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...
PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
OVAN (21. 3 - 20. 4)
Mesec u kući partnerstva pod uticajem Merkura iz kuće komunikacija donosi vam poslovni dogovor preko interneta ili poznanstvo na kraćem putu. Napet aspekt s Jupiterom u kući privatnosti podstiče tenziju u porodici.
BIK (21. 4 - 21. 5)
Trigon između Meseca u kući posla i Merkura u kući novca donosi vam isplativu ponudu ali kvadrat sa Jupiterom da pažljivo i više puta čitate dokumentaciju. Susret s nekim koga poznajete preko prijatelja. Unosite više tečnosti.
BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)
Vaš vladalac Merkur u vašem znaku pod uticajem Meseca iz kuće kreativnosti donosi dobitke preko umetničkog zanimanja, javne delatnosti ili privatnog biznisa. Povedite više računa ako planirate kupovinu ili prodaju nekretnine.
RAK (22. 6 - 22. 7)
Vaš vladalac Mesec u kući privatnosti pravi kvadrat s Jupiterom u vašem znaku donoseći vam svađe i rasprave s članovima porodice, naročito sa ženama. Sukobi sa nadređenima. Pokažite više tolerancije prema kolegama.
LAV (23. 7 - 22. 8)
Mesec u kući komunikacija pravi trigon sa Merkurom u kući novca donoseći vam kontakt s nekim s kim ćete moći da ostvarite dobru poslovnu saradnju. Povedite više računa o dokumentaciji. Intenziviranje hroničnih zdravstvenih tegoba.
DEVICA (23. 8 - 22. 9)
Vaš vladalac Merkur, planeta biznisa, u kući karijere, pravi trigon s Mesecom u kući novca donoseći vam priliku za zaradu. Napet aspekt sa Jupiterom u kući neočakivanih situacija donosi vam vanredne izdatke. Susret sa Bikom.
VAGA (23. 9 - 22. 10)
Prelazak Meseca preko vašeg znaka pod uticajem Jupitera iz kuće karijere donosi vam sukobe s nadređenima i ženama na poslu. Odlazak na kraći put u inostranstvo. Poznanstvo preko interneta. Unosite više vitamina.
ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)
Jupiter u devetoj kući pravi napet aspekt s Mesecom u kući prepreka donoseći vam probleme na putovanjima, sa pravnim pitanjima, u inostranstvu ili na ispitima. Dobici preko podele imovine, alimentacije ili stipendije.
STRELAC (23. 11 - 21. 12)
Trigon između Meseca u kući društvenog života i Merkura u kući partnerstva donosi vam susret sa mlađom osobom. Napet aspekt s vašim vladaocem Jupiterom u kući novca, upozorava na probleme sa finansijama.
JARAC (22. 12 - 20. 1)
S Mesecom u kući karijere pod uplivom Jupitera iz kuće partnerstva možete da očekujete sukobe sa nadređenima, ali i sa voljenom osobom. Budite pažljiviji prilikom potpisivanja ugovora i dokumenata. Nesanica.
VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)
Trigon između Meseca u devetoj kući i Merkura u kući kreativnosti donosi vam dobitke preko visokog obrazovanja, putovanja ili rešavanja pravnih pitanja. Intenziviranje hroničnih zdravstvenih tegoba.
RIBE (20. 2 - 20. 3)
Merkur, vladalac partnerskih odnosa, u kući privatnosti, donosi rasprave sa ukućanima, a Mesec u kući novca priliku za uvećanje prihoda, ali i vanredne troškove. Dobijate romantičnu poruku od jedne Škorpije.
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
