NAUČNO OTKRIĆE: Molekul iz krvi pitona mogao bi da posluži za nove lekove protiv gojaznosti

NAUČNICI su identifikovali molekul iz krvi burmanskih pitona koji smanjuje apetit kod gojaznih miševa, a koji bi mogao da posluži kao osnova za razvoj novih lekova protiv gojaznosti, navodi se u najnovijoj studiji.

Molekul pTOS, koji se pojavljuje u krvi pitona nakon obroka, doveo je do toga da gojazni miševi jedu znatno manje i izgube oko devet odsto telesne mase u 28 dana, bez vidljivih nuspojava karakterističnih za lekove poput Vegovi, koji deluju usporavanjem pražnjenja želuca, piše u studiji objavljenoj u časopisu Nejčer metabolism, prenosi Gardijan.

Za razliku od GLP-1 lekova, pTOS deluje direktno na hipotalamus, deo mozga koji reguliše apetit, navode istraživači sa Univerziteta Stanford i Univerziteta u Koloradu.

Burmanski pitoni mogu da pojedu plen težak gotovo koliko teže i oni sami, a zatim mesecima ne jedu, uz izuzetno ubrzani metabolizam i rast srca nakon obroka.

Naučnici su proučavali metabolite u krvi mladih pitona pre i posle obroka, identifikujući više od 200 molekula sa značajnim porastom, od kojih je pTOS porastao više od 1.000 puta.

Autori istraživanja ističu da su rezultati obećavajući, ali da su potrebna dodatna istraživanja pre nego što se molekul primeni kod ljudi, jer se pTOS prirodno javlja i u ljudskoj organizmu.

Profesor Lesli Leinvand, koautor studije, ocenio je da se radi o „supresoru apetita koji deluje kod miševa bez nekih neželjenih efekata GLP-1 lekova“ i dodao da čovek može mnogo da nauči proučavajući ekstremne adaptacije ovih zmija.

BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"