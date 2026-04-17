Ove etikete su skroz netačne: Najveća zabluda o svakom horoskopskom znaku

SVAKI horoskopski znak nosi etiketu koja ga prati ceo život. Ali, koliko su te etikete zapravo tačne? Iza svakog stereotipa krije se puno složenija priča.

U nastavku pročitajte koje zablude prate horoskopske znakove.

Ovan

Zabluda: Sebičan je i agresivan.

Istina je da je direktan i impulsivan, ali Ovan najčešće reaguje iz strasti, ne iz zlobe. Kad mu je stalo, spreman je prvi da stane u odbranu drugih.

Bik

Zabluda: Tvrdoglav je i lenj.

Bik ne voli promene bez razloga. Nije lenj, samo ne rasipa energiju na stvari koje mu nemaju smisla. Kad odluči nešto da napravi, radi to do kraja.

Blizanci

Zabluda: Dvolični su.

Blizanci nemaju "dva lica", nego dve perspektive. Brzo razmišljaju i prilagođavaju se situaciji, što se često pogrešno tumači kao neiskrenost.

Rak

Zabluda: Preterano je emotivan i slab.

Rak jeste emotivan, ali to ne znači da je slab. Upravo suprotno - njegova empatija je snaga, a iza nje stoji iznenađujuća otpornost.

Lav

Zabluda: Želi da bude u centru pažnje po svaku cenu.

Lav voli priznanje, ali još više voli osećaj da je nekom važan. Njegova potreba za pažnjom često je zapravo potreba za toplinom i povezanošću.

Devica

Zabluda: Kritična je i hladna.

Devica primećuje detalje jer joj je stalo. Njena kritičnost najčešće dolazi iz želje da pomogne, a ne da povredi.

Vaga

Zabluda: Ne zna da donese odluku.

Vaga vaga jer vidi obe strane priče. Nije neodlučna, nego pokušava da donese najpravedniju moguću odluku.

Škorpija

Zabluda: Manipulativna i osvetoljubiva.

Škorpija je intenzivna i oprezna. Kad nekom veruje, odana je do kraja. Njena "tajanstvenost" često je samo zaštitni mehanizam.

Strelac

Zabluda: Neozbiljan i neodgovoran.

Strelac voli slobodu, ali to ne znači da ne zna da bude odgovoran. Samo mu je važno da ono što radi ima smisla i širu sliku.

Jarac

Zabluda: Hladan i opsednut poslom.

Jarac pokazuje ljubav kroz dela, a ne reči. Njegova ambicija često je način da osigura stabilnost sebi i onima do kojih mu je stalo.

Vodolija

Zabluda: Bez emocija.

Vodolija oseća duboko, ali emocije filtrirara kroz razum. Ne drami, ali to ne znači da joj nije stalo.

Ribe

Zabluda: Žive u oblacima i nisu realne.

Ribe imaju snažnu intuiciju i bogat unutrašnji svet. Njihova maštovitost nije beg od stvarnosti, nego drugačiji način gledanja na nju.

(Indeks.hr)