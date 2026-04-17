Ove etikete su skroz netačne: Najveća zabluda o svakom horoskopskom znaku
SVAKI horoskopski znak nosi etiketu koja ga prati ceo život. Ali, koliko su te etikete zapravo tačne? Iza svakog stereotipa krije se puno složenija priča.
U nastavku pročitajte koje zablude prate horoskopske znakove.
Ovan
Zabluda: Sebičan je i agresivan.
Istina je da je direktan i impulsivan, ali Ovan najčešće reaguje iz strasti, ne iz zlobe. Kad mu je stalo, spreman je prvi da stane u odbranu drugih.
Bik
Zabluda: Tvrdoglav je i lenj.
Bik ne voli promene bez razloga. Nije lenj, samo ne rasipa energiju na stvari koje mu nemaju smisla. Kad odluči nešto da napravi, radi to do kraja.
Blizanci
Zabluda: Dvolični su.
Blizanci nemaju "dva lica", nego dve perspektive. Brzo razmišljaju i prilagođavaju se situaciji, što se često pogrešno tumači kao neiskrenost.
Rak
Zabluda: Preterano je emotivan i slab.
Rak jeste emotivan, ali to ne znači da je slab. Upravo suprotno - njegova empatija je snaga, a iza nje stoji iznenađujuća otpornost.
Lav
Zabluda: Želi da bude u centru pažnje po svaku cenu.
Lav voli priznanje, ali još više voli osećaj da je nekom važan. Njegova potreba za pažnjom često je zapravo potreba za toplinom i povezanošću.
Devica
Zabluda: Kritična je i hladna.
Devica primećuje detalje jer joj je stalo. Njena kritičnost najčešće dolazi iz želje da pomogne, a ne da povredi.
Vaga
Zabluda: Ne zna da donese odluku.
Vaga vaga jer vidi obe strane priče. Nije neodlučna, nego pokušava da donese najpravedniju moguću odluku.
Škorpija
Zabluda: Manipulativna i osvetoljubiva.
Škorpija je intenzivna i oprezna. Kad nekom veruje, odana je do kraja. Njena "tajanstvenost" često je samo zaštitni mehanizam.
Strelac
Zabluda: Neozbiljan i neodgovoran.
Strelac voli slobodu, ali to ne znači da ne zna da bude odgovoran. Samo mu je važno da ono što radi ima smisla i širu sliku.
Jarac
Zabluda: Hladan i opsednut poslom.
Jarac pokazuje ljubav kroz dela, a ne reči. Njegova ambicija često je način da osigura stabilnost sebi i onima do kojih mu je stalo.
Vodolija
Zabluda: Bez emocija.
Vodolija oseća duboko, ali emocije filtrirara kroz razum. Ne drami, ali to ne znači da joj nije stalo.
Ribe
Zabluda: Žive u oblacima i nisu realne.
Ribe imaju snažnu intuiciju i bogat unutrašnji svet. Njihova maštovitost nije beg od stvarnosti, nego drugačiji način gledanja na nju.
(Indeks.hr)
Preporučujemo
Komentari (0)