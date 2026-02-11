ISKORISTITE PODRŠKU NADREĐENIH Astro savet za sredu, 11. februar: Ova 4 znaka najviše su pod uticajem Meseca iz Strelca

MESEC, simbol emocija, raspoloženja, porodice, žena, zadržava se u jednom znaku oko dva i po dana, tako da njegov tranzit preko zodijačkog kruga najviše odražava naše raspoloženje i način na koji pokazujemo osećanja, ali i kako se snalazimo u svakodnevnim životnim situacijama.

Foto Pixabay free images

Danas Mesec prelazi put od osmog do 20. stepena Strelca donoseći želju za putovanjima, kontaktima sa strancima, kao i usavršavanje u visokom obrazovanju i rešavanje pravnih pitanja.

To se najviše odnosi na rođene u prvoj i drugoj dekadi vatrenih i vazdušnih znakova - Strelci, Ovnovi, Lavovi, Blizanci, Vage i Vodolije. Mesec pravi sekstile sa Suncem i Marsom u Vodoliji, kao i trigon sa asteroidom Hiron, pa najviše mogućnosti da ostvare svoje ciljeve donosi Vodolijama, Lavovima, Ovnovima i naravno Strelcima, naročito preko podrške autoriteta, nadređenih, partnera i važnih muških figura iz porodičnog okruženja.

Mese pravi i inkonjunkciju sa Jupiterom, planetom ekspanzije (sve uvećava, pa i apetit) koja upravlja Strelcem, pa se preporučuje umerenost u hrani, piću, ali u trošenju novca (izbegavati nepotrebne troškove).