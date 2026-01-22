Panorama

OSLUŠKUJTE INTUICIJU, NE ISKLJUČUJTE LOGIKU Astro savet za četvrtak, 22. januar: Vodeni trigon podstiče kreativnost i jača porodične veze

Marina Jungić Milošević, astrolog

22. 01. 2026. u 07:00

MESEC u introvertnim, intuitivnim, saosećajnim Ribama danas pravi trigon s Jupiterom u Raku (privatni život), planetom blagostanja, u znaku svoje egzaltacije.

ОСЛУШКУЈТЕ ИНТУИЦИЈУ, НЕ ИСКЉУЧУЈТЕ ЛОГИКУ Астро савет за четвртак, 22. јануар: Водени тригон подстиче креативност и јача породичне везе

Ovaj sjajan aspekt deluje još jače jer su Mesec i Jupiter zamenili svoja sedišta (Mesec vlada Rakom, znakom privatnog života, a Jupiter Ribama, znakom mašte, romantike i podsvesti) pa podstiče intuiciju, jača porodične veze i emocionalnu sigurnost, naglašava kreativnost ali i potrebu za trošenjem novca. Donosi optimizam, pomoć uglednih, obrazovanih osoba od poverenja i uticaja, kao i prilike za odlazak na duže, čak prekookeansko putovanje.

Mada se ovaj aspekt događa jednom mesečno, to ne znači da Jupiter svakog meseca pravi iste aspekte s ostalim tranzitnim planetama. Tako ovog meseca, Jupiter i Mesec imaju podršku asteroida Karma iz moćne Škorpije, s kojim takođe prave trigone.To znači da se nešto mora dogoditi, hteli mi to ili ne, da je neminovno, a pošto se u ovom slučaju radi o nečem lepom (a šta je to pokazuje astrološka kuća u vašem horoskopu koja pada u znak Škorpije), nema razloga za zabrinutost.

Kao kontratežu ovom predivnom vodenom trigonu, u popodnevnim satima, u 17.14, imamo konjunkciju Merkura i Plutona na trećem stepenu Vodolije (stepen mentalnog stanja, kao i načina na koji razmišljamo i donosimo odluke, komunikacije, biznisa, dogovora). Ovaj aspekt podstiče pronicljivost, sugestivnost, ubedljivost, brzinu misli (i prstiju=Merkur, odnosno manuelnu spretnost) i ekstreman način razmišljanja.

Komentari (0)

