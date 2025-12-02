Panorama

SUDBINSKI LJUBAVNI SUSRETI I FINANSIJSKI USPEH Astro savet za utorak, 2. decembar: Evo kojih 6 znakova su pod uticajem Venere i Plutona

Marina Jungić Milošević, astrolog

02. 12. 2025. u 07:18

SEKSTIL Venere i Plutona, planeta ljubavi, novca i dominacije, 2. decembra 2025. godine, u 10.16, podstiče strasti, donoseći nezaboravne ljubavne susrete od kojih neki mogu biti i sudbinski.

Foto: Shutterstock

Donosi upoznavanje s osobama koje mogu uneti značajne promene u život većine znakova, a koji mogu biti i stranci, osobe koje dolaze iz neke druge sredine ili tamo već žive.

Ovaj aspekt, takođe, donosi finansijski uspeh i veću zaradu preko inostranstva, putovanja, kontakata sa strancima, kao i uspeh u pravnim procesima i veću verovatnoću za uspešno polaganje ispita. S ovim aspektom (a aspekti su osobe, okolnosti i situacije u našem životu) moći ćete brže da ostvarite nešto što jako želite, što želite svim srcem i do čega vam je zaista mnogo stalo, nešto o čemu imate jasnu ideju, bilo da se radi o vašem poslu ili vašem emotivnom životu. Ako planirate ulaganje novca u neki posao, ideju ili projekat, danas je pravi trenutak za tako nešto.

Najviše će uticati na Strelce, Lavove, Ovnove, Blizance, Vodolije i Vage, rođene početkom znaka, kao i na one čija se natalna Venera nalazi na početku ovih znakova. Njih očekuje neka vrsta preporoda i na ljubavnom i na finansijskom planu, a pošto Mesec danas ulazi u Bika, kojim upravlja Venera, ovaj sekstil će osetititi i Bikovi.

