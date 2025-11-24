DNEVNI HOROSKOP ZA UTORAK, 25. NOVEMBAR: Bika i Lava očekuju problemi u karijeri, Škorpiju trzavice u porodici, Ribe problemi u inostranstvu
SAZNAJTE šta vas u utorak, 25. novembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...
PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
Ovan (21. 3 - 20. 4)
S Mesecom blizu vašeg vladaoca Plutona intenzivnije razmišljate o poslovnim planovima a društveni život vam postaje bogatiji. Spoj Merkura i Venere u kući novca donosi vanredne troškove ali i uspeh preko podele imovine, stipendije.
Bik (21. 4 - 21. 5)
Konjunkcija Merkura i Venere u opoziciji s Uranom u vašem znaku, donosi probleme u sudskim sporovima, javnoj delatnosti i s finansijama. Sukobi s nadređenima. Zastoj u karijeri. Rasprave s voljenom osobom ili raskid.
Blizanci (22. 5 - 21. 6)
Vaš vladalac Merkur u konjunkciji s Venerom u kući posla pravi napet aspekt sa Uranom donoseći vam poslovne i zdravstvene probleme. S Mesecom blizu Plutona očekuje vas putovanja, kao i uspešno polaganje ispita.
Rak (22. 6 - 22. 7)
Vaš vladalac Mesec blizu Plutona u kući finansija donosi vam dobitke preko podele bračne imovine ili nasledstva i veću šansu za dobijanje stipendije. Vanredni troškovi ukoliko se bavite javnom delstnošću ili privatnim biznisom.
Lav (23. 7 - 22. 8)
Naglašene kuće privatnog i poslovnog života donose vam probleme u karijeri, sukobe s nadređenima, autoritetima, kao i rasprave s članovima porodice. Slobodne Lavove očekuje susret sa harizmatičnom osobom.
Devica (23. 8 - 22. 9)
Vaš vladalac Merkur, koji upravlja i vašom karijerom, pravi napete aspekte s Venerom i Uranom, što upozorava na poslovne i probleme u inostranstvu. Ne preporučuje se potpisivanje važnih ugovora ni odlazak na put. Pazite se za volanom.
Vaga (23. 9 - 22. 10)
Konjunkcija Merkura i vašeg vladaoca Venere, planete novca, koja upravlja i vašim finansijama, donosi vam vanredne troškove ali i neočekivane dobitke. Mesec u Vodoliji podstiče vašu kreativnost. Susret sa ekscentričnom osobom.
Škorpija (23. 10 - 22. 11)
Spoj Venere i Merkura u vašoj kući ličnosti pod uplivom nepredvidivog Urana iz kuće partnerskih odnosa donosi vam rasprave s voljenom osobom ali i probleme na poslu. Nesporazumi i trzavice sa starijim članom porodice.
Strelac (23. 11 - 21. 12)
Naglašene kuće novca i rizika, upozoravaju na probleme sa finansijama, neočekivane troškove ali i iznenadne dobitke. Mesec blizu Plutona u trećoj kući donosi uspeh preko kraćih putovanja, rođaka, intelektualnih delatnosti.
Jarac (22. 12 - 20. 1)
Konjunkcija Merkura i Venere u kući više sile, pod uticajem nepredvidivog Urana, donosi vam vanredne troškove ali i neočekivane dobitke. Nesporazumi, svađe i rasprave s ljubavnim partnerom, moguć raskid.
Vodolija(21. 1 - 19. 2)
Mesec u vašem znaku čini vas ambicioznijim i borbenijim. Konjunkcija Merkura i Venere u desetoj kući pod uticajem vašeg vladaoca Urana donosi probleme i zastoj u karijeri, ali i rasprave s članovima porodice.
Ribe (20. 2 - 20. 3)
Spoj Merkura i Venere upozorava na probleme u inostranstvu, pravnim procesima, na putovanjima, ispitima. Izbegavajte sklapanje dogovora i potpisivanje važnih ugovora. Skloni ste introspekciji. Hronične zdravstvene tegobe.
