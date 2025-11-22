Panorama

DOBAR DAN ZA VAŽNE DOGOVORE I DUGOROČNE PLANOVE Astro savet za subotu, 22. novembar: Devet znakova su pod uticajem Sunca, Merkura i Saturna

Marina Jungić Milošević, astrolog

22. 11. 2025. u 07:31

SUNCE, simbol vitalnosti, volje, svesti, ugleda, položaja, autoriteta, posle godinu dana, 22. novembra, u 2.37, ulazi u znak Strelca donoseći nam priliv optimizma, entuzijazma, želju za učenjem i usvajanjem novih znanja.

ДОБАР ДАН ЗА ВАЖНЕ ДОГОВОРЕ И ДУГОРОЧНЕ ПЛАНОВЕ Астро савет за суботу, 22. новембар: Девет знакова су под утицајем Сунца, Меркура и Сатурна

Foto: Shutterstock

Narednih mesec dana će nas više fokusirati na putovanja i kontakte sa strancima, duhovne teme, kao i na oblasti visokog obrazovanja, pravosuđa i zakonodavstva.

Njegov uticaj će narednih mesec dana najviše osetiti vatreni i vazdušni znaci - Ovnovi, Lavovi, Strelci, Blizanci, Vage i Vodolije.

Takođe, danas se formira trigon Merkura (logika, intelekt, komunikacije) u pronicljivoj Škorpiji i Saturna (mudrost, stabilnost) u intuitivnim Ribama. Ovaj aspekt podstiče koncentraciju, studioznost, pamćenje, logičan način razmišljanja, racionalnost, sistematičnost, disciplinu, analitičnost, odgovornost...

Zato ga treba iskoristiti za važne poslovne dogovore, potpisivanje ranije definisanih ugovora i pravljenje planova na duže staze. Ovaj aspekt To se najviše odnosi na vodene znake treće dekade - Rakove, Škorpije i Ribe.

