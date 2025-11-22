DOBAR DAN ZA VAŽNE DOGOVORE I DUGOROČNE PLANOVE Astro savet za subotu, 22. novembar: Devet znakova su pod uticajem Sunca, Merkura i Saturna
SUNCE, simbol vitalnosti, volje, svesti, ugleda, položaja, autoriteta, posle godinu dana, 22. novembra, u 2.37, ulazi u znak Strelca donoseći nam priliv optimizma, entuzijazma, želju za učenjem i usvajanjem novih znanja.
Narednih mesec dana će nas više fokusirati na putovanja i kontakte sa strancima, duhovne teme, kao i na oblasti visokog obrazovanja, pravosuđa i zakonodavstva.
Njegov uticaj će narednih mesec dana najviše osetiti vatreni i vazdušni znaci - Ovnovi, Lavovi, Strelci, Blizanci, Vage i Vodolije.
Takođe, danas se formira trigon Merkura (logika, intelekt, komunikacije) u pronicljivoj Škorpiji i Saturna (mudrost, stabilnost) u intuitivnim Ribama. Ovaj aspekt podstiče koncentraciju, studioznost, pamćenje, logičan način razmišljanja, racionalnost, sistematičnost, disciplinu, analitičnost, odgovornost...
Zato ga treba iskoristiti za važne poslovne dogovore, potpisivanje ranije definisanih ugovora i pravljenje planova na duže staze. Ovaj aspekt To se najviše odnosi na vodene znake treće dekade - Rakove, Škorpije i Ribe.
