TIKTOK JE NAJAVIO NOVU OPCIJU! Šta ovo znači za korisnike

TIKTOK je najavio novu opciju koja korisnicima omogućava da odrede količinu video-sadržaja generisanog veštačkom inteligencijom na svojim fidovima.

Foto: Unsplash

Ovo je značajan korak u trenutku kada platformu preplavljuju AI alati poput OpenAI-jevog Sora generatora videa i Guglovog Veo 3 sistema.

Kako prenosi The Guardian, TikTok je otkrio da se na mreži već nalazi više od 1,3 milijarde videa označenih kao AI-generisani, dok se svakog dana na platformu otpremi preko 100 miliona novih sadržaja.

Testiranje nove funkcije biće sprovedeno tokom nekoliko nedelja, nakon čega se očekuje globalno uvođenje. Korisnici će u opciji "Manage topic" moći da izaberu kategoriju "AI-generated content" i precizno kontrolišu koliko ovakvih videa žele da vide.

Ovo je istovremeno odgovor na nagli rast tzv. AI slop sadržaja - ogromne količine niskokvalitetnih, često besmislenih videa generisanih masovno putem AI sistema.

Džejd Nester, direktorka TikTok-ove evropske politike bezbednosti i privatnosti, objašnjava da korisnici imaju različite želje: neki obožavaju digitalnu umetnost i AI naučne animacije, dok drugi žele manje veštačkog sadržaja i više "pravih" videa. Nova kontrola, tvrdi ona, omogućava personalizovanije iskustvo.

Obavezno označavanje AI sadržaja - i novi vodeni žig

TikTok uvodi i automatski vodeni žig "AI-made" za svaki sadržaj napravljen TikTok-ovim AI alatima ili prepoznat putem industrijskog standarda C2PA, koji služi za otkrivanje AI generisanih materijala. Cilj je sprečiti kreatore da izbegnu označavanje i povećati transparentnost.

Platforma već ima pravilo da se realistični AI sadržaj mora označiti, dok se štetne "deepfake" manipulacije javnih ličnosti i kriznih situacija strogo zabranjuju. Neobeleženi realistični AI video može se ukloniti prema pravilima zajednice.

AI pomaže moderatorima, ali ne zamenjuje ih potpuno

Tokom foruma u Dablinu TikTok je takođe branio svoj pristup moderaciji, nakon oštrih kritika zbog smanjenja broja ljudskih moderatora u Velikoj Britaniji.

Iako kompanija planira smanjenje od 439 radnih mesta u londonskom timu za bezbednost, predstavnici tvrde da AI nije zamena za ljude, već štit koji ih rasterećuje od najtraumatičnijeg sadržaja.

Bri Pegam, globalna direktorka programa za bezbednost, izjavila je da je kombinacija ljudske procene i AI alata ključ bezbednog TikTok-a. Kompanija je saopštila da je zahvaljujući automatizaciji postignuto 76 odsto manje izlaganja čovek-moderatora šokantnim i uznemirujućim materijalima.

TikTok ulaže 2 miliona dolara u AI edukaciju

U sklopu ove strategije najavljen je i AI edukativni fond od 2 miliona dolara, namenjen organizacijama poput "Girls Who Code", kako bi se kreirao edukativni sadržaj o odgovornoj upotrebi veštačke inteligencije.

Šta sve ovo znači za korisnike?

Više kontrole nad količinom AI sadržaja u feedu

Jasnija i pouzdanija oznaka kada je video generisan AI alatima

Veća zaštita od deepfake manipulacija i neobeleženog AI materijala

Brža i efikasnija moderacija zahvaljujući kombinaciji ljudi i mašina

Nova opcija predstavlja jedan od najvećih koraka TikTok-a ka transparentnijem i personalizovanijem iskustvu, posebno u svetu u kojem AI sadržaj postaje sve prisutniji i sve teže prepoznatljiv.

(Informer)