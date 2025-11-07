IZBROJTE DO DESET PRE NEGO ŠTO NEŠTO KAŽETE Astro savet za petak, 7. novembar: Ova 4 znaka danas su na udaru izazovnih aspekata Meseca

MESEC, simbol naših emocija i raspoloženja, danas prelazi put od petog do 20. stepena Blizanaca, znaka kojim upravlja Merkur, planeta mentalnog stanja, komunikacije, logike, intelekta.

Foto: Profimedia

Izazovni aspekti koje Mesec obrazuje sa Suncem i Merkurom u Škorpiji, i severnim Mesečevim čvorom u Ribama, danas podižu tenziju, podstiču nervozu, verbalne sukobe, konflikte i rasprave. Takođe, danas nije trenutak za donošenje važnih odluka ili potpisivanje važnih ugovora. Opasnost je mnogo veća i u saobraćaju, pa je neophodan dodatni oprez.

To sve podiže na kub opozicija između Marsa u vatrenom Strelcu i Urana u vazdušnim Blizancima, jer vazduh raspiruje vatru, odnosno, podstiče eksplozivne reakcije.

Zato je bolje da izbrojite do deset ili da se ugrizete za jezik, pre nego što kažete ili uradite nešto zbog čega će vam kasnije biti žao.

Najviše su na udaru promenljivi znaci - Blizanci, Device, Strelci i Ribe.