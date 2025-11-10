JUPITER KREćE RETROGRADNIM HODOM Astro "Novosti": Evo koji znaci se vraćaju starim poslovima, prijateljima, ljubavima

JUPITER, planeta blagostanja, ekspanzije, bogatstva, ugleda, srećnih okolnosti, optimizma, sporta, visokog obrazovanja, pravosuđa, religije, nauke, putovanja i kontakata sa strancima, 11. novembra kreće retrogradnim hodom sa 25. stepena (stepen akcije) Raka, u kome će ostati do 11. marta 2026. godine, kada kreće direktno.

Foto: Shutterstock/freeimages Pixabay

I to nije ništa neobično, jer velike planete poput Jupitera i Saturna, provedu nekoliko meseci godišnje u retrogradnom hodu.

Međutim, ono što se ne dešava često, već svakih 12 godina, jeste boravak Jupitera u Raku, znaku svoje egzaltacije u kome se oseća kao kod kuće. Zato ova planeta čak i u retrogradnom hodu (do 11. marta 2026. godine) donosi mogućnosti da dovršite nešto što ste započeli, a niste stigli da uradite. Da dovršite stari posao, sretnete staru ljubav, stare prijatelje, platite stare dugove, podsetite se starih poslovnih ideja ili otputujete negde gde niste uspeli da odete...

Jupiter je egzaltirana je na 15. stepenu Raka, jednom od četiri stepena koje nazivaju i kraljevskim. I upravo sa tog stepena, Jupiter je 17. avgusta ušao u svoju retrogradnu senku (a zatim započeo retrogradni hod 11. novembra) da bi 11. marta 2026. godine krenuo direktnim hodom sa tog istog 15. stepena. Dok ne stigne na 25. stepen Raka sa koga je 11. novembra krenuo retrogradno, Jupiter će biti u retrogradnoj senci, praktično sve do 6. juna kada konačno stiže na 25. stepen Raka. Ovo će najviše uticati na Rakove, Jarčeve, Ovnove i Vage ali i na Bikove, Device, Škorpije i Ribe.

Pošto je Rak simbol porodice i imovine, a Jupiter srećnih okolnosti i bogatstva, čak i u vreme njegovog retrogradnoh hoda biće prilika za uvećanje prihoda preko trgovine nekretninama, ulaganja u dom, privatnog biznisa, uslužnih delatnosti, trgovine nameštajem, zemljištem, tečnostima, alkoholom ili naftom. Uspeh obećava i saradnja sa ženama, jer Rak simbolizuje važne ženske figure u životu svakoga od nas.

Trigon između planeta sudbine, Jupitera i Saturna, ojačaće posle 15. novembra, kada Saturn kreće direktnim hodom preko Riba, jer je to spoj optimizma i ekspanzije (Jupiter) i discipline i istrajnosti (Saturn).

U periodu od sredine avgusta 2025. godine do početka juna 2026, na globalnom nivou će se dešavati mnogo toga

što će nas u najmanju ruku zbunjivati, obmanjivati ili stvarati iluziju o nečemu, što zapravo nije tako kao što nam je na prvi pogled izgledalo.

Jupiter, čiji je uticaj najjači u Strelcu, Ribama i Raku, ostaje u Raku do 30. juna 2026. godine, kada će ući u znak Lava.