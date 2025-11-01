VEŠTAČKA INTELIGENCIJA OTKRILA: Evo kako će izgledati kancelarije budućnosti

LAPTOPOVI koji se sami popravljaju, radni stolovi sa interaktivnom površinom, specijalne fotelje koje prepoznaju nivo stresa zaposlenih - sve ovo će, po mišljenju veštačke inteligencije, kroz nekoliko godina stići u naše kancelarije.

Hoće li zaposleni zahvaljujući razvoju tehnologija postati produktivniji ili će se, naprotiv, previše opustiti?

U poslednjih nekoliko godina veštačka inteligencija se značajno uplela u sve segmente naših života, a ponajviše u posao. Međutim, do sada se njeno prisustvo nije fizički osećalo unutar radnog prostora.

U bućnosti to neće biti tako, jer će se sa razvojem ove tehnologije postepeno menjati i radno okruženje. O tome koje se promene u kancelarijama mogu očekivati, sud su dali upravo AI alati, koji su detaljno opisali izgled ofisa.

RADNI STO ĆE IMATI BEZBROJ OPCIJA

Radni stolovi postaće adaptivne radne stanice - zaposleni će moći da rade i sedeći i stojeći, a sto će se prilagođavati njihovoj visini i obaveštavati ih ako su pogrbljeni ili ako dugo nisu promenili položaj.

Površinu radnog stola činiće interaktivni senzorni ekran koji će bežičnom konekcijom biti povezan sa laptopom, telefonom i bilo kojim drugim gedžetom. Stolovi će imati i opciju prepoznavanja lica.

O ZDRAVLjU ZAPOSLENIH BRINUĆE FOTELjE

Kancelarije budućnosti imaće i posebne fotelje sa ogromnom količinom senzora i mikromotora, koji će zaposlenima omogućavati zdraviji položaj sedenja. One će se neprimetno prilagođavati telu i pružati podršku kičmi.

Osim toga, ove futurističke fotelje imaće i opuštajuću funkciju: ako "namirišu" stres kod korisnika, blago će se spustiti i uključiti funkciju masaže i grejače, kako bi se zaposleni opustio, piše ruski portal RBK Lajf.

PAMETNE NAOČARE SA DOPUNjENOM REALNOŠĆU

Radni prostor biće nemoguće zamisliti bez naočara sa dopunjenom realnošću: one će biti kompaktnije od ovih koje postoje sada, a posedovaće i prozračne displeje koji projektuju podatke direktno u vidno polje.

Ako sretnete kolegu na hodniku, na staklu naočara sa unutrašnje strane moći ćete da vidite osnovne podatke o njemu - gde radi, da li postoje dodirne tačke sa njim u poslu i slično. Zaposleni tako neće morati da pamte sve o svima.

SLUŠALICE SA VEŠTAČKOM INTELIGENCIJOM

Lični asistenti će se sa telefona i računara "preseliti" i u slušalice - zahvaljujući njima zaposleni će moći da u svakoom trenutku budu u kontaktu sa kolegama iz celog sveta, a sastanci će postati lakši jer neće biti jezičke barijere.

Dodatno, ovakve slušalice pospešiće i produktivnost: one će ne samo da neutrališu buku u velikim kancelarijama, već i algoritamski gase pozadinske razgovore, pa će zaposleni lakše da se koncentrišu na svoje zadatke.

LAPTOPOVI ĆE SE TRANFORMISATI

Osnovni instrument rada ostaće laptop, ali to više neće biti samo prenosivi kompjuter, već uređaj koji će ekspresno rešavati i najsloženije zadatke. Gabariti laptopova će se promeniti, pa će uređaji težiti najviše 1 kilogram.

Laptopovi će upravljati i pažnjom korisnika i blokirati nepotrebne notifikacije. Međutim, najzanimljivije od svega je što će se oni sami popravljati zahvaljujući materijalima poput bioplastike, od kojih će biti izrađeni.

